Европейцы массово устанавливают солнечные панели на крышах: как война в Иране изменила энергорынок в ЕС

Начало войны в Иране и рост цен на электроэнергию спровоцировали настоящий бум на рынке возобновляемой энергетики в Европе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Эксперты рынка, в частности соучредитель компании Solarhandel24 Яник Нольден, отмечают, что война лишь обнажила давнюю проблему критической энергозависимости Европы.

Европейские домохозяйства, пытаясь защититься от стремительного удорожания электричества, массово переходят на собственное поколение.

По данным крупнейших оптовых продавцов и энергокомпаний Германии, Великобритании и Нидерландов, количество заказов на крышные солнечные системы с конца февраля возросло более чем вдвое.

Этот всплеск стал критически важным для отрасли, которая в 2025 впервые за десятилетие продемонстрировала замедление темпов развития.

Отказ от нефтегазовой ловушки

Сейчас домовладельцы стремятся не просто установить панели, а выбирают полноценные автономные экосистемы.

Такие комплекты включают в себя солнечные модули (преимущественно китайского производства), мощные аккумуляторы и зарядные устройства для электромобилей.

Это позволяет накапливать излишки энергии днем и использовать их во время пиковых нагрузок вечером, что делает дома фактически независимыми от нестабильных рынков.

Динамика рынка

Тенденция к автономии подтолкнула и рынок технологий скопления энергии, где спрос подскочил на 40-50%.

Крупнейший оператор энергосетей в Европе, компания E.ON, подтверждает, что нынешний всплеск невозможно объяснить только сезонными факторами — потребители руководствуются исключительно желанием обезопасить себя от ценовых скачков.

Средняя стоимость установки для частного дома колеблется от 10 000 до 20 000 евро. Несмотря на высокую цену, европейцы воспринимают эти расходы как надежную инвестицию в условиях худшего в истории глобального энергетического кризиса.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к длительному энергетическому шоку в результате войны на Ближнем Востоке и рассматривает все возможности, включая нормирование горючего и высвобождение большего количества нефти из резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Энергонезависимость в Украине

Напомним, для повышения энергетической устойчивости Киевская область работает над наращиванием собственной способности, включающей поддержку как больших объектов энергетики, так и частных домохозяйств. В регионе работает 201 солнечная электростанция мощностью более 311 МВт и 8839 частных домохозяйств с СЭС общей мощностью 176,6 МВт.

В столице подать заявку на частичное возмещение стоимости солнечной электростанции для многоквартирного дома теперь можно через Интернет через Портал услуг Киева.