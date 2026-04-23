Європейці масово встановлюють сонячні панелі на дахах: як війна в Ірані змінила енергоринок в ЄС

Початок війни в Ірані та зростання цін на електроенергію спровокували справжній бум на ринку відновлюваної енергетики у Європі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Експерти ринку, зокрема співзасновник компанії Solarhandel24 Янік Нольден, наголошують, що війна лише оголила давню проблему критичної енергозалежності Європи.

Європейські домогосподарства, намагаючись захиститися від стрімкого подорожчання електрики, масово переходять на власну генерацію.

За даними найбільших оптових продавців та енергокомпаній Німеччини, Великої Британії та Нідерландів, кількість замовлень на дахові сонячні системи з кінця лютого зросла більш ніж удвічі.

Цей сплеск став критично важливим для галузі, яка у 2025 році вперше за десятиліття продемонструвала сповільнення темпів розвитку.

Відмова від нафтогазової пастки

Зараз домовласники прагнуть не просто встановити панелі, а обирають повноцінні автономні екосистеми.

Такі комплекти включають сонячні модулі (переважно китайського виробництва), потужні акумулятори та зарядні пристрої для електромобілів.

Це дозволяє накопичувати надлишки енергії вдень і використовувати їх під час пікових навантажень увечері, що робить будинки фактично незалежними від нестабільних ринків.

Динаміка ринку

Тенденція до автономії підштовхнула і ринок технологій накопичення енергії, де попит підскочив на 40-50%.

Найбільший оператор енергомереж у Європі, компанія E.ON, підтверджує, що нинішній сплеск неможливо пояснити лише сезонними факторами — споживачі керуються виключно бажанням убезпечити себе від цінових стрибків.

Середня вартість установки для приватного будинку наразі коливається від 10 000 до 20 000 євро. Попри високу ціну, європейці сприймають ці витрати як надійну інвестицію в умовах найгіршої в історії глобальної енергетичної кризи.

Раніше повідомлялося, що ЄС готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході і розглядає всі можливості, включно з нормуванням пального та вивільненням більшої кількості нафти з резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

Енергонезалежність в Україні

Нагадаємо, для підвищення енергетичної стійкості Київська область працює над нарощуванням власної спроможності, що включає підтримку як великих об'єктів енергетики, так і приватних домогосподарств. В регіоні працює 201 сонячна електростанція потужністю понад 311 МВт та 8 839 приватних домогосподарств із СЕС загальною потужністю 176,6 МВт.

У столиці подати заявку на часткове відшкодування вартості сонячної електростанції для багатоквартирного будинку тепер можна онлайн через Портал послуг Києва.