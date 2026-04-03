ЄС готується до енергетичного шоку через війну на Близькому Сході: які заходи розглядають

Європейський союз готується до тривалого енергетичного шоку через війну на Близькому Сході і розглядає всі можливості, включно з нормуванням пального та вивільненням більшої кількості нафти з резервів на випадок надзвичайних ситуацій.

Як пише Delo.ua, про це заявив європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у коментарі Financial Times.

"Це буде тривала криза... ціни на енергоносії будуть вищими ще дуже довго", – сказав він.

Єврокомісар додав, що найближчими тижнями очікується погіршення ситуації.

"Наша оцінка полягає в тому, що ситуація буде тривалою, і країни повинні переконатися, що вони мають усе необхідне", — підкреслив Йоргенсен.

Він наголосив, що хоча ЄС "ще не перебуває в кризі безпеки постачання", Брюссель розробляє плани для подолання "структурних, довгострокових наслідків" конфлікту.

Це включає "підготовку до найгірших сценаріїв", навіть якщо ЄС "ще не готовий" до впровадження нормування критичних продуктів, як-от авіаційне пальне чи дизель.

"Краще бути готовим, ніж шкодувати", — переконаний Йоргенсен.

На запитання про можливість послаблення правил щодо авіаційного пального для більших імпортів із США або про дозвіл більшого змішування етанолу з автомобільним пальним Йоргенсен відповів: "Ми ще не досягли того, щоб змінювати чи усувати будь-які наші поточні правила".

Єврокомісар зауважив, що розглядаються всі можливості: "І очевидно: що серйознішою стає ситуація, то більше нам доведеться розглядати законодавчі інструменти".

Йоргенсен також не виключає вивільнення стратегічних енергетичних резервів, якщо ситуація стане більш критичною.

Минулого місяця країни ЄС вже провели найбільше в історії вивільнення стратегічних нафтових резервів, намагаючись приборкати стрімке зростання цін.

Йоргенсен наголосив, що змін до законодавства ЄС для припинення імпорту російського зрідженого природного газу цього року не буде. Він зазначив, що покладатися натомість на США та інших партнерів для додаткових постачань є прийнятним, оскільки вони працюють на "вільному ринку".

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила перенести оприлюднення юридичної пропозиції стосовно постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планувалося на 15 квітня.

Зауважимо, скачок цін на енергоносії, викликаний війною між США та Ізраїлем проти Ірану, ставить європейські уряди під тиск щодо підтримки домогосподарств і бізнесу.

Франція, Греція та Польща вже запровадили обмеження на цін на пальне.

А у Німеччині посилюють регулювання паливного ринку: АЗС дозволять підвищувати ціни на пальне не більше одного разу на добу