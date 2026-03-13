Європа готує обмежену підтримку домогосподарств через енергетичну кризу

Скачок цін на енергоносії, викликаний війною між США та Ізраїлем проти Ірану, ставить європейські уряди під тиск щодо підтримки домогосподарств і бізнесу. Обмежені фінансові ресурси, високі боргові навантаження та жорсткі правила ЄС роблять масштабну допомогу малоймовірною.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Reuters.

Енергетичний шок тисне на бюджети Європи

Через це навряд чи можна очікувати такої масштабної підтримки, як після повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому, коли субсидії та інша допомога сягали сотень мільярдів євро.

Урядовці, пам’ятаючи енергетичну кризу 2022 року, яка посилила проблеми з вартістю життя та викликала невдоволення виборців, починають реагувати на нову ситуацію. Зокрема, рекордним випуском стратегічних запасів нафти.

Франція, Греція та Польща вже запровадили обмеження на ціни на нафту, обмеження прибутковості та знижки — заходи, що майже не впливають на державний бюджет. Німеччина також планує регулювати ціни на автозаправках.

"Якщо поставки газу з Катару будуть перервані на кілька тижнів і ціни на газ зростуть, цілком ймовірно, що уряди знову втрутяться та введуть певні субсидії", — зазначив Френк Гілл, головний аналітик S&P Global Ratings по EMEA.

Поки уряди не можуть передбачити коливання цін на енергоносії, очевидно, що вони обережні щодо масштабних фіскальних заходів. Британія заявила, що наразі зарано заморожувати податок на паливо, а французький уряд відхилив пропозиції опозиції щодо зниження ПДВ на бензин. Італія розглядає можливість використати надходження від ПДВ через зростання цін для зниження акцизу на паливо.

Хоча ціни на нафту цього тижня сягали майже 120 доларів за барель, наближаючись до піку 2022 року, енергетична ситуація в Європі нині дещо відрізняється. Ціни на газ зросли більш ніж на 50% з початку війни, але становлять лише одну шосту від рівня понад 300 євро за мегават-годину, який вони досягали раніше. Крім того, Європа не поспішає замінювати єдиного постачальника, як це було з Росією.

Цільові заходи підтримки

Якщо високі ціни триватимуть і урядам доведеться надавати допомогу, це може збільшити фіскальний тиск у Франції та Великобританії через високі бюджетні дефіцити.

У Центральній Європі інвестиційний рейтинг Угорщини опиняється під ризиком через вже щедрі програми підтримки напередодні квітневих виборів. Іспанія, Португалія та Греція мають міцні фінанси, проте високі витрати можуть підірвати їхнє економічне відновлення. Італія, яка значною мірою відновила свою фіскальну репутацію, може стикнутися з ускладненнями виходу з режиму бюджетної дисципліни ЄС через уповільнення економічного зростання.

Зважаючи на обмежені фінансові ресурси, заходи підтримки, які уряди застосовували у 2022 році у широкому масштабі, цього разу мають бути обмеженими та більш цільовими, зазначають економісти Barclays. Британія та Німеччина вже підтвердили цю позицію.

Morgan Stanley повідомляє, що у 2022–2023 роках заходи підтримки енергетичного сектору становили 3,6% ВВП, тоді як зараз уряди можуть виділяти лише близько 0,3% ВВП на рік, дотримуючись правил ЄС. У разі тривалого закриття протоки Ормуз і уповільнення економічного зростання ЄС може дозволити тимчасово відступити від правил, що дасть змогу виділяти до 0,6% ВВП на цільові заходи підтримки.

Також високі витрати на обслуговування боргу самі по собі обмежують можливості урядів. Інвестори стали більш чутливими до порушень фіскальної дисципліни, і Великобританія та Франція перебувають у зоні підвищеного ризику. Німеччина, з низьким борговим навантаженням, і Іспанія, з високим економічним зростанням, мають більше простору для реагування.

Стратегії зниження витрат та контролю попиту

Ключовим для фінансової спроможності будь-яких заходів підтримки буде те, яку частину витрат уряди зможуть компенсувати. Однією з можливих стратегій є спеціальний податок на надприбутки енергетичних компаній, який застосовували багато європейських країн минулого разу, і про який вже заявила Італія. Проте минулого разу надходження від податку значно поступалися сумі субсидій.

Критики зазначають, що субсидії та обмеження цін стимулюють підвищення попиту на енергію і тиснуть на вже високі ціни.

Нагадаємо, війна в Ірані спричиняє безпрецедентні потрясіння на ринках нафти, вдаряючи по 7,5% світових поставок та ще більшій частині експорту. Головним фактором нестабільності стало фактичне закриття Ормузької протоки. Через цю артерію минулого року проходило 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів щодня, проте наразі ці потоки скоротилися більш ніж на 90%.