ДП "Ліси України" наростило прибуток на 273% і податки на 166% — результати реформи

Державне підприємство "Ліси України" за три роки реформи лісової галузі суттєво збільшило обсяги заготівлі, доходи та податкові відрахування, що свідчить про підвищення ефективності та прозорості сектору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За підсумками першого кварталу 2026 року компанія демонструє кратне зростання фінансових показників порівняно з 2023 роком.

Зокрема, ключові результати роботи підприємства виглядають так:

заготівля деревини — майже 3 млн м³, що на 50% більше

чистий дохід — 8,6 млрд грн, зростання на 87%

прибуток до оподаткування — 3 млрд грн, зростання на 273%

рентабельність — 34,9%

сплата податків — 4 млрд грн, зростання на 166%

Зростання показників у "Лісах України" пояснюють системними змінами в управлінні та операційній діяльності. Серед ключових факторів:

запровадження відкритого та конкурентного продажу лісопродукції

перехід на прозорі закупівлі через систему Prozorro

скорочення непрофільних напрямів діяльності

оптимізація організаційної структури та витрат

перегляд підходів до оплати праці з одночасним зменшенням адміністративних витрат

Реформа лісової галузі передбачала консолідацію активів і централізацію управління, що дозволило підвищити контроль за ресурсами та збільшити фінансову віддачу від державного підприємства. Зростання податкових надходжень також вказує на легалізацію частини ринку та скорочення тіньових операцій.

Що це означає для бюджету

Посилення фінансових показників "Лісів України" створює передумови для стабільного наповнення бюджету та підвищує інвестиційну привабливість галузі, однак подальший ефект залежатиме від збереження прозорих правил роботи та контролю за ринком деревини.

Реформа лісової галузі вже дає відчутний фінансовий результат для держави, але її довгострокова ефективність залежить від незворотності змін і зниження тіньового сегмента.

Зауважимо, Зеленський анонсував нові кадрові підходи та рішення через неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту Карпат.