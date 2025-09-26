Запланована подія 2

"Ліси України" реформують: державне підприємство стає акціонерним товариством

чоловік, документи, ручка
Реформа лісової галузі / Freepik

Голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП “Ліси України” на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації. Це завершує трирічну реформу лісової галузі в Україні.

Як пише  Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Корпоратизація ДП "Ліси України" передбачена в Плані дій уряду на 2025 рік, до того ж це частина наших зобов'язань перед європейськими партнерами в рамках Ukraine Facility. Це гармонізація із корпоративними правилами ЄС та зрозуміла для міжнародних інвесторів модель управління, яка є умовою для залучення інвестицій", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. 

Головні умови перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство передбачають:

  • земельні ділянки лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні підприємства, залишаються у власності держави — акціонерне товариство виступає лише лісокористувачем;
  • приватизація лісових ресурсів залишається забороненою відповідно до закону "Про приватизацію об’єктів державного та комунального майна";
  • формування статутного капіталу АТ "Ліси України" здійснюватиметься за рахунок майна підприємства, включно з нерухомістю та засобами виробництва;
  • 100% акцій нового акціонерного товариства належатиме державі.

Корпоратизація відкриває "Лісам України" можливості для оновлення матеріально-технічної бази, впровадження сучасних технологій та підвищення ефективності виробництва і фінансових показників підприємства.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

  • ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;
  • ведення мисливського господарства;
  • охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Процес корпоратизації ДП "Ліси України" передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2022 року № 1003 "Деякі питання реформування управління лісовою галуззю".

Автор:
Ольга Опенько