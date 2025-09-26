"Леса Украины" реформируют: государственное предприятие становится акционерным обществом

Председатель Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Смаль подписал приказ о превращении ГП "Леса Украины" в акционерное общество и создании комиссии по преобразованию и инвентаризации. Это завершает трехлетнюю реформу лесной отрасли в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

"Корпоратизация ГП "Леса Украины" предусмотрена в Плане действий правительства на 2025 год, к тому же это часть наших обязательств перед европейскими партнерами в рамках Ukraine Facility. Это гармонизация с корпоративными правилами ЕС и понятная для международных инвесторов модель управления, которая является условием для привлечения инвестиций", - отметил министр экономики, окружающей среды и окружающей среды.

Главные условия превращения ГП "Леса Украины" в акционерное общество предусматривают:

земельные участки лесохозяйственного назначения, которые находятся в постоянном пользовании предприятия, остаются в собственности государства акционерное общество выступает только лесопользователем;

приватизация лесных ресурсов остается запрещенной согласно закону "О приватизации объектов государственного и коммунального имущества";

формирование уставного капитала АО "Леса Украины" будет осуществляться за счет имущества предприятия, включая недвижимость и средства производства;

100% акций нового акционерного общества будет принадлежать государству.

Корпоратизация открывает "Лесам Украины" возможности для обновления материально-технической базы, внедрения современных технологий и повышения эффективности производства и финансовых показателей предприятия.

Что известно о "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

Процесс корпоратизации ГП "Леса Украины" предусмотрен Постановлением Кабинета министров Украины от 7 сентября 2022 г. № 1003 "Некоторые вопросы реформирования управления лесной отраслью".