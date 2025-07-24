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"Леса Украины" отгружают более 1000 кубов древесины в день для нужд ВСУ
Госпредприятие "Леса Украины" вышли на наибольший объем отгрузки древесины на нужды армии с начала года. В день отправляется 1000 кубов, что составляет примерно 50 лесовозов или 25 железнодорожных вагонов. За июль лесники планируют выйти на объем около 20 тыс. метров кубических в месяц.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу предприятия.
Основная часть древесины на обращение военного командования отправляется из ресурсных регионов: Карпатского, Полесского, Столичного и Северного лесного офисов. Конечные пункты назначения – Сумская, Донецкая, Харьковская, Запорожская и Херсонская области.
"Из наших лесничеств отправляется древесина хвойных пород (сосна, ель). Больше всего поставляем тонкомерные лесоматериалы для защиты логистических маршрутов от вражеских дронов", - сообщили "Леса Украины".
Еще часть древесины средней толщины направляется на строительство инженерных сооружений на первой линии обороны: блиндажей, траншей, огневых точек.
В госпредприятии отметили, что передают древесину бесплатно: "Сами платим за заготовку, доставку со складов на железнодорожную станцию, загрузку древесины в вагоны".
Всего за время войны "Леса Украины" осуществили не менее 90% безвозмездных поставок лесоматериалов и передали почти 360 тыс м³ древесины для нужд ВСУ.
Напомним, столичный филиал государственного предприятия "Леса Украины" с начала 2025 года выполнил для нужд армии наибольший запрос в 8,7 тысячи метров кубических лесоматериалов. Такой объем составляет 145 вагонов древесины.