"Леса Украины" отгружают более 1000 кубов древесины в день для нужд ВСУ

Госпредприятие "Леса Украины" вышли на наибольший объем отгрузки древесины на нужды армии с начала года. В день отправляется 1000 кубов, что составляет примерно 50 лесовозов или 25 железнодорожных вагонов. За июль лесники планируют выйти на объем около 20 тыс. метров кубических в месяц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу предприятия.

Основная часть древесины на обращение военного командования отправляется из ресурсных регионов: Карпатского, Полесского, Столичного и Северного лесного офисов. Конечные пункты назначения – Сумская, Донецкая, Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

"Из наших лесничеств отправляется древесина хвойных пород (сосна, ель). Больше всего поставляем тонкомерные лесоматериалы для защиты логистических маршрутов от вражеских дронов", - сообщили "Леса Украины".

Еще часть древесины средней толщины направляется на строительство инженерных сооружений на первой линии обороны: блиндажей, траншей, огневых точек.

В госпредприятии отметили, что передают древесину бесплатно: "Сами платим за заготовку, доставку со складов на железнодорожную станцию, загрузку древесины в вагоны".

Всего за время войны "Леса Украины" осуществили не менее 90% безвозмездных поставок лесоматериалов и передали почти 360 тыс м³ древесины для нужд ВСУ.

Напомним, столичный филиал государственного предприятия "Леса Украины" с начала 2025 года выполнил для нужд армии наибольший запрос в 8,7 тысячи метров кубических лесоматериалов. Такой объем составляет 145 вагонов древесины.