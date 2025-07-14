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Укрытия, опоры, блиндажи: столичный филиал "Лесов Украины" передал армии рекордные 8,7 тысяч кубов древесины

древесина, техника
"Леса Украины" обеспечили ВСУ древесиной. / Freepik

Киевский филиал государственного предприятия "Леса Украины" с начала 2025 года выполнил для нужд армии наибольший запрос в 8,7 тысячи метров кубических лесоматериалов. Такой объем составляет 145 вагонов древесины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Это рекордный объем за такой период за время полномасштабной войны. Основная часть - лесоматериалы для инженерных сооружений: укрытия, опоры, блиндажи, конструкции для обороны. План на 2025 год растет быстро - только за последний месяц объемы увеличились на 50%, и филиал готовится к новой волне поставок", - отметили в ГП "Леса Украины".

Древесина была доставлена на логистические объекты в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Все – под запросы с боевых бригад, работающих на самых горячих направлениях. Заготовка проходила во всех надлесничествах Житомирской и Киевской областей. В госпредприятии отметили, что на фронт не едет "какая-либо древесина", а лишь проверенная и пригодная для строительства оборонительных сооружений.

В настоящее время с военными в пилотном режиме обсуждаются первые запросы на древесину для создания "коридоров от дронов" на дорогах. Это новая линия обороны, сдерживающая FPV-атаки. Речь идет об арках и натянутых сетках, которые должны защитить технику и личный состав от прямого попадания.

Напомним, за первое полугодие 2025 года в лесном фонде предприятия, работы по уходу за лесными культурами и природным возобновлением проведены на площади 50,5 тыс. га, что составляет 117% от планируемого объема.

Автор:
Татьяна Ковальчук