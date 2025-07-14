Укриття, опори, бліндажі: столична філія "Лісів України" передала армії рекордні 8,7 тисяч кубів деревини

Київська філія державного підприємства "Ліси України" від початку 2025 року виконала для потреб армії найбільший запит у 8,7 тисяч метрів кубічних лісоматеріалів. Такий об’єм складає 145 вагонів деревини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу підприємства.

"Це рекордний обсяг за такий період за час повномасштабної війни. Основна частина – лісоматеріали для інженерних споруд: укриття, опори, бліндажі, конструкції для оборони. План на 2025 рік зростає швидко – лише за останній місяць обсяги збільшились на 50%, і філія готується до нової хвилі поставок", — зазначили у ДП "Ліси України".

Деревину доставляли на логістичні об’єкти у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях. Усе – під запити з бойових бригад, які працюють на найгарячіших напрямках. Заготівля відбувалася у всіх надлісництвах Житомирської і Київської областей. У держпідприємстві зауважили, що на фронт не їде "будь-яка деревина", а лише перевірена і придатна для будівництва оборонних споруд.

Наразі з військовими у пілотному режимі обговорюються перші запити на деревину для створення "коридорів від дронів" на дорогах. Це нова лінія оборони, яка стримує FPV-атаки. Йдеться про арки та натягнуті сітки, які мають захистити техніку та особовий склад від прямого влучання.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в лісовому фонді підприємства, роботи з догляду за лісовими культурами та природним поновленням проведені на площі 50,5 тис. га, що складає 117% від запланованого обсягу.