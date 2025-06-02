"Ліси України" вже заощадили 20 млн грн на будівництві лісових доріг у 2025 році

У 2025 році ДП “Ліси України” підписало 13 контрактів на будівництво лісових доріг загальною вартістю 500 млн грн. Завдяки відкритим торгам із участю 20 будівельних компаній вдалося зекономити 20 млн грн — це 22% від початкової вартості.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Лісів Україні".

Економія мільйонів на лісових дорогах

У 2025 році ДП "Ліси України" уклало 13 контрактів на будівництво лісових доріг.

Всі договори були підписані за результатами відкритих торгів, у яких взяли участь 20 різних будівельних компаній.

Середня кількість учасників на один конкурс склала 2,4, що перевищує показники інших державних установ.

Під час торгів цього року вдалося знизити ціну на 22%, що дозволило заощадити 20 мільйонів гривень.

Загалом, у інвестиційному плані підприємства на 2025 рік передбачено 500 мільйонів гривень на будівництво лісових доріг. Ці дороги відіграють важливу роль у захисті лісів від пожеж та підтримці збільшення обсягів заготівлі. Термін окупності таких інвестицій зазвичай становить кілька років.

Нагадаємо, "Ліси України" у першому кварталі 2025 року зафіксувало рекордний прибуток у розмірі 1,24 млрд грн, що на понад 50% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Завдяки цьому фінансовому зростанню наглядова рада підприємства прийняла рішення виділити понад 500 млн грн на підвищення заробітних плат працівникам виробничої сфери.