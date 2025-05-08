Після перевірки ДП "Ліси України" ініційовано п’ять розслідувань: деталі

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку державного підприємства "Ліси України" та ініціювало п’ять кримінальних розслідувань.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Перевірка "Лісів України" виявила корупційні ризики

Відомство встановило, що корупційні ризики у підприємства виникають через відсутність чітких механізмів відбору лісових ділянок для будівництва автомобільних доріг і вирубки дерев, що створює підстави для зловживань.

Так, посадовці однієї з філій підприємства необґрунтовано запланували у 2023 році будівництво лісової автомобільної дороги, хоча частину цієї дороги вже збудували в попередні роки. За матеріалами НАЗК Національна поліція вже зареєструвала кримінальне провадження за ознаками корупційного правопорушення.

Також корупційні ризики виникають через зволікання ДП "Ліси України" в оформленні правоустановчих документів на користування землями лісового фонду.

"Це призводить до зловживань з вилученням лісових ділянок з лісового фонду, нецільового їх використання, вирубування дерев. Це підтверджують близько 50 розпочатих кримінальних проваджень в цій сфері. Зокрема, лише за ініціативи НАЗК розпочато п’ять кримінальних проваджень", - наголошують у відомстві.

Там додають, що проводиться досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем посадовцями територіальних підрозділів ДП "Ліси України". Дані службові особи використовували майже 40 гектарів лісових ділянок, зокрема в межах природно-заповідно об’єктів в Дніпропетровській, Одеській та Рівненській областях, не за цільовим призначенням. Зокрема, землі були використані для посіву та вирощуванню зернових.

Крім того, на території Осмолодського лісового господарства Івано-Франківської області здійснили вирубку лісу на підставі отриманого спеціального дозволу від Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, приховавши той факт, що земельна ділянка знаходиться в заповідній зоні ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Грофа".

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

За перший квартал 2025 року ДП "Ліси України" збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.