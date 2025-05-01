"Ліси України" планують збільшити продаж деревини вчетверо

ДП "Ліси України" виставить на біржові аукціони для укладання форвардних контрактів на друге півріччя 2025 року 1,56 млн куб. м лісоматеріалів, що майже у чотири рази більше ніж торік.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

На торги планують виставити 1,56 млн м3 лісоматеріалів

Зазначається, що на початку травня стартують чергові біржові аукціоні на укладання форвардних контрактів на друге півріччя 2025 року.

Як повідомляють у ДП «Ліси України», обсяг ресурсу для форвардних контрактів з поставкою у другому півріччі 2025 року буде збільшений до 30% від планової заготівлі підприємства.

Загалом на піврічні торги планують виставити 1,56 млн м3 лісоматеріалів (круглих - 624,4 тис. м3, дров’яної деревини ПВ - 928,4 тис. м3), що майже в 4 рази більше ніж торік.

Також на підставі пропозицій учасників ринку вдосконалений принцип формування стартових цін на лісопродукцію.

Так, середні ціни, на основі яких формуються стартові, відтепер розраховуються за фактичними реалізаційними цінами, а не за тими, за якими укладались контракти (не враховуються «спекулятивні» покупки, за якими не було поставок).

Крім того, збільшено період, який використовується для розрахунку середніх цін — це нівелює тимчасові цінові сплески.

На торгах третього кварталу 2025 року та форвардних торгах на друге півріччя 2025 року стартові ціни базуватимуться на трьох показниках:

середніх фактичних реалізаційних цінах четвертого кварталу 2024 року,

першого кварталу 2025 року,

стартових цінах аукціонів другого кварталу 2025 року (для однойменних сортиментів з відповідним базисом поставки).

У підприємство звертають увагу, що результати торгів так чи інакше залежатимуть від попиту, а ціни формуватимуть виключно покупці.

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

За перший квартал 2025 року ДП “Ліси України” збільшило дохід від реалізації деревини до 5,8 млрд грн, що на 700 млн грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та почало контрактувати послуги із заготівлі деревини на Prozorro.