ЄБА: стартові ціни на деревину мають враховувати рентабельність, а не лише ринок

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) привітала рішення державного підприємства "Ліси України" формувати стартові ціни на деревину для аукціонів третього кварталу 2025 року на основі середньозважених реалізаційних цін першого кварталу.

Про це йдеться на сайті ЄБА.

В Асоціації наголошують, що цей крок є позитивним сигналом у напрямку врахування позиції Комітету деревообробної та меблевої галузі ЄБА, який неодноразово звертався до влади із закликом збільшити обсяги лісозаготівлі та встановити економічно обґрунтовані ціни на сировину.

Разом з тим експерти ринку застерігають, що у першому кварталі 2025 року ціни на більшість сортів деревини вже значно зросли — в основному через дефіцит лісової сировини.

Вони прогнозують подальше зростання цін і звертають увагу на ризик того, що збереження підвищених стартових цін у наступному кварталі може ускладнити фінансову ситуацію для підприємств деревообробної галузі.

У бізнес-спільноті закликають формувати стартові ціни з урахуванням фактичної собівартості лотів та помірного рівня рентабельності. Такий механізм, за оцінками представників галузі, дозволяє уникнути надмірного цінового тиску під час торгів, знижує ризик штучного ажіотажу на ринку та сприяє стабілізації роботи деревообробних підприємств.

У нинішніх умовах ажіотаж під час біржових торгів і нестача ресурсів призводять до неконтрольованого зростання цін, що знижує конкурентоспроможність української деревообробної продукції як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Крім того, в Асоціації наголосили на критичній потребі наростити заготівлю деревини. Це, на думку бізнесу, не лише допоможе забезпечити зобов’язання перед партнерами, зокрема в ЄС, але й дозволить ефективніше завантажити виробничі потужності, активізувати інвестиції у галузь та збільшити податкові й валютні надходження в економіку України.

Додамо, за підсумками 2024 року лісова галузь України досягла рекордного чистого доходу в 23,7 млрд грн, продовжуючи реалізацію проєктів із цифровізації та інвестицій у лісове господарство, попри умови тимчасової окупації і бойові дії.