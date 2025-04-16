Стартовые цены на древесину должны учитывать рентабельность, а не только рынок - ЕБА

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) приветствовала решение государственного предприятия "Леса Украины" формировать стартовые цены на древесину для аукционов третьего квартала 2025 года на основе средневзвешенных реализационных цен первого квартала.

Об этом говорится на сайте ЕБА.

В Ассоциации подчеркивают, что этот шаг является положительным сигналом по учету позиции Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли ЕБА, который неоднократно обращался к власти с призывом увеличить объемы лесозаготовки и установить экономически обоснованные цены на сырье.

Вместе с тем, эксперты рынка предостерегают, что в первом квартале 2025 года цены на большинство сортов древесины уже значительно выросли — в основном из-за дефицита лесного сырья.

Они прогнозируют дальнейший рост цен и обращают внимание на риск того, что сохранение повышенных стартовых цен в следующем квартале может усугубить финансовую ситуацию для предприятий деревообрабатывающей отрасли.

В бизнес-сообществе призывают формировать стартовые цены с учетом фактической себестоимости лотов и умеренного уровня рентабельности. Такой механизм, по оценкам представителей отрасли, позволяет избежать чрезмерного ценового давления при торгов, снижает риск искусственного ажиотажа на рынке и способствует стабилизации работы деревообрабатывающих предприятий.

В нынешних условиях ажиотаж во время биржевых торгов и нехватка ресурсов приводят к неконтролируемому росту цен, что снижает конкурентоспособность украинской деревообрабатывающей продукции как на внутреннем, так и на международном рынках.

Кроме того, в Ассоциации отметили критическую потребность нарастить заготовку древесины. Это, по мнению бизнеса, не только поможет обеспечить обязательства перед партнерами, в частности в ЕС, но и позволит более эффективно загрузить производственные мощности, активизировать инвестиции в отрасль и увеличить налоговые и валютные поступления в экономику Украины.

Добавим, по итогам 2024 года лесная отрасль Украины достигла рекордного чистого дохода в 23,7 млрд грн, продолжая реализацию проектов по цифровизации и инвестициям в лесное хозяйство, несмотря на временную оккупацию и боевые действия.