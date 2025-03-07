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Лесная отрасль в 2024 году достигла рекордного чистого дохода в 23,7 млрд. грн.

Лесная отрасль в 2024 году достигла рекордного чистого дохода в 23,7 млрд. грн.
В 2024 году было посажено 238,3 млн деревьев.

Лесная отрасль Украины по итогам 2024 года достигла рекордного чистого дохода в 23,7 млрд грн, продолжая реализацию проектов по цифровизации и инвестициям в лесное хозяйство, несмотря на временную оккупацию и боевые действия.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Смаль.

Достижения, вызовы и стратегические планы отрасли

  • Сохранение, восстановление и создание новых лесов

В 2024 году на площади 35,2 тыс. га воссозданных лесов высажено 6,1 тыс. га новых лесов. Высаживаются смешанные, устойчивые к изменению климата и пожарам леса в рамках программы президента Украины "Зеленая страна".

Всего в 2024 году было посажено 238,3 млн деревьев.

В 2025 году для лесокультурных работ выращено 175,4 млн стандартных сеянцев, из которых 11,2 млн имеют закрытую корневую систему.

Продолжается работа по сохранению самосемейных лесов: в 2024 году 54 тыс. га земель получили статус самооблесенных, а 38 тыс. га самосессионных лесов передано в лесной фонд Украины, с регистрацией вещных прав на площадь 10,9 тыс. га.

  • Цифровизация и усиление контроля за движением древесины

В 2024 году е-лесорубный билет и е-сертификат о происхождении древесины стали крупнейшими цифровыми разрешительными документами в Украине, сэкономив бизнес 150 млн грн. Внедрение фотофиксации и усовершенствования электронного учета древесины обеспечило большую прозрачность отрасли.

  • Нормотворческая деятельность

В 2024 году были приняты новые нормативно-правовые акты, существенно изменяющие подходы к работе лесной отрасли.

Среди них:

  • нормирование военных рубок;
  • рубок приближенного к природе лесоводства;
  • отказ от сплошных рубок в Карпатах;
  • типологизация видов рубок;
  • урегулирование мер, связанных и несвязанных с ведением лесного хозяйства.
  • Правила и равные возможности для всех участников рынка древесины

В 2024 году продажи древесины через лицензионные биржи и долгосрочные контракты обеспечили выполнение договоров на 95%.

На внутренний рынок было поставлено около 12,7 млн м³ лесоматериалов на сумму 23,0 млрд. грн., что на 0,8 млн м³ больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение доходов от продажи лесоматериалов составило 2,5 млрд грн. При этом средняя стоимость одного кубометра реализуемой древесины за 2024 год осталась практически на уровне предыдущего года, с незначительным ростом на 5%, и составила 1810 грн.

  • Рекордный чистый доход от реализации продукции

Рекордный чистый доход от реализации продукции в 23,7 млрд грн., полученный в условиях оккупации РФ, заминирования и боевых действий, позволил инвестировать в лесное хозяйство, в частности, в строительство лесных дорог, лесосеменных заводов и противопожарные мероприятия.

  • Поддержка военных

В 2024 году передано 215 тыс. м³ лесопродукции ВСУ, из них 148 тыс. м³ лесоматериалов для нужд обороны по договорам. Также было передано 1169 единиц техники, из которых 47 автомобилей в 2024 году.

Смаль отметил, что Гослесгентство разработало ряд нормативно-правовых актов, изменяющих подходы к работе в отрасли.

В частности, речь идет об нормировании военных рубок, рубках приближенного к природе лесоводства, отказе от сплошных рубок в Карпатах, типологизации видов рубок и урегулировании мероприятий, связанных и несвязанных с ведением лесного хозяйства.

Напомним, за две недели второго квартала 2025 года хозяйства ГП "Леса Украины" реализовали 723 тыс. куб. м древесины на сумму 3 млрд грн, что вдвое превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Добавим, в течение 2024 года "Леса Украины" провело аукционы, обеспечившие поступления в государственный бюджет в размере 1,3 млрд гривен.

Автор:
Ольга Опенько