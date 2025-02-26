Попит на деревину зріс: "Ліси України" реалізували 723 тис. куб. м за два тижні

За два тижні другого кварталу 2025 року господарства ДП "Ліси України" реалізували 723 тис. куб. м деревини на суму 3 млрд грн, що вдвічі перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

Про це інформує пресслужба підприємства.

Про біржові торги

Торги деревиною з постачанням у другому кварталі 2025 року стартували два тижні тому.

Основну частину їх провели господарства Волинської та Рівненської областей, які спільно реалізували лісопродукцію на суму майже 2 млрд грн. Окрім цього, Вінницька та Черкаська області встигли наторгувати лісопродукції ще на понад півмільярда гривень.

Торги господарств "Лісів України" в інших ресурсних областях ще тривають.

Зазначається, що відсоток реалізації порівняно з аналогічними торгами минулого року зріс майже вдвічі. Практично вся кругла деревина вже забрана – законтрактовано 96% від запропонованого ресурсу.

Середнє зростання ціни на круглу деревину становить 20%.

Тож сума укладених контрактів на 300 млн грн перевищує вартість всього виставленого на торги ресурсу, якщо рахувати його по стартовій ціні.

Лідер попиту

Найбільш ажіотажний попит виник в сегменті вільхи-берези. Деревообробники не лише викупили 100% виставленого об’єму, але й підвищили ціну на понад 70%, зазначають в пресслужбі.

Особливість цього сегменту полягає в тому, що вільха та береза здебільшого купуються кількома виробниками фанерної продукції. Лісівники щоквартально постачають стабільний обсяг деревини, який визначається розрахунковою лісосікою. Однак конкуренція часом призводить до різких коливань цін. Подібна ситуація з сегментом вільхи та берези вже спостерігалась два роки тому, тому це не стало великим здивуванням.

Деякі експерти припускали, що після різкого зростання цін на сосну на початку року, їхній ріст зупиниться, однак невелике підвищення (+13%) все ж відбулося. 98% від загального обсягу сосни вже було законтрактовано.

Трохи меншим попитом користувалися дрова промислового використання (реалізація 82%, середнє зростання ціни на 9%).

А ось попит на дрова паливні виявився вкрай низьким - обсяг реалізації невеликий. Країна успішно проходить опалювальний сезон, а запасатися дровами на наступну зиму ще ніхто не поспішає, наголошують в пресслужбі.

Різке зростання попиту при стабільних обсягах пропозиції від лісівників обумовлено кількома факторами.

По-перше, наприкінці минулого року підприємства не поспішали накопичувати значні запаси сировини через побоювання щодо енергопостачання, але ситуація не призвела до зупинок виробництва.

наприкінці минулого року підприємства не поспішали накопичувати значні запаси сировини через побоювання щодо енергопостачання, але ситуація не призвела до зупинок виробництва. По-друге, на європейському ринку знову зріс попит на українську деревину після економічної кризи.

на європейському ринку знову зріс попит на українську деревину після економічної кризи. По-третє, очікування зростання валютного курсу в другому кварталі сприяє збільшенню попиту на лісопродукцію як матеріальний актив.

"Тривалий час ринок перебував у стагнації, відновлення попиту почалося лише в кінці минулого року, що спонукає компанію працювати над збільшенням пропозиції деревини на ринку", - резюмували в "Лісах України" та пообіцяли мобілізувати всі ресурси, щоб задовольнити споживачів.

Довідково:

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Протягом 2024 року “Ліси України” провело аукціони, що забезпечили надходження до державного бюджету у розмірі 1,3 млрд гривень.