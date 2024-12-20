"Ліси України" планують інвестувати 600 млн грн у техніку та обладнання для механізованої заготівлі деревини

Державне підприємство "Ліси України" у 2024 році здійснило масштабні інвестиції та досягло значних результатів у лісовій галузі. Зокрема, підприємство спрямувало майже 400 млн грн на закупівлю сучасної протипожежної техніки, а також здійснило рекордне висаджування сіянців дерев.

Про це повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець.

За його словами, підприємство впродовж 2024 року направило понад 1 млрд грн на підтримку Збройних сил України та 800 млн грн на соціальні програми.

Також, у наступному році підприємство планує інвестувати понад 600 млн грн у закупівлю техніки для механізованої заготівлі деревини. Крім того, у 2025 році буде впроваджено ERP-систему для автоматизації управління бізнес-процесами та підвищення ефективності діяльності.

Незважаючи на аномальну спеку, відсутність опадів та наслідки воєнних дій, площі лісових пожеж у 2024 році були значно меншими, ніж у середньому за 2015–2020 роки. Це стало можливим завдяки прибутковій роботі підприємства, що дозволила інвестувати у новітню техніку для швидкого реагування на загоряння.

Повідомляється, що у 2024 році підприємство висадило рекордну кількість сіянців дерев. Для цього було відкрито сім сучасних селекційно-насіннєвих центрів, які дозволяють вирощувати саджанці із закритою кореневою системою для висаджування протягом усього року.

Підприємство продовжує реформу лісового господарства, розпочату у 2016 році. Зокрема, триває впровадження "лісу у смартфоні", а також електронних аукціонів для продажу необробленої деревини та закупівлі послуг із заготівлі через Prozorro.

Основним викликом найближчих років, за словами Болоховця, залишається перехід на вибіркові рубки в Карпатах та поступове збільшення заготівлі деревини до 20 млн кубометрів на рік у межах екологічних норм.

Додамо, у грудні “Ліси України” провело аукціони, що забезпечили надходження до державного бюджету у розмірі 1,3 млрд гривень.