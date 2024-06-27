Військові платитимуть дорожче за деревину: ДП "Ліси України" відсторонили від тендера

Державне підприємство "Ліси України" відсторонили від тендерів на платформі Prozorro на постачання деревини для ЗСУ, хоча установа пропонувала найнижчу ціну.

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Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

За його словами, місяць тому ДП "Ліси України" перемогло на тендері Prozorro на постачання деревини для військових. Обсяг закупівлі становив майже 28 тис. м3.

У процесі торгів ДП «Ліси України» запропонували найнижчу ціну, а саме 3750 грн за м3 з доставкою. Загальна сума – 104,2 млн грн.

"Натомість один із учасників із ціною 119,4 млн (вище ніж наша на 15,2 млн грн) звернувся до Антимонопольного комітету зі скаргою. Знайшли зачіпку, яка стосується атестації нашої галузевої лабораторії, яка надала радіологічний сертифікат.Це формальне питання, яке можна усунути в робочому порядку. Але рішення щодо визнання ДП «Ліси України» переможцем скасовано", - зауважив Болоховець.

Він додав, що підприємство подало скаргу в АМКУ і наразі чекає на відповідь.

Військові будуть вимушені платити дорожче за деревину

Болоховець звернув увагу, що підприємство, яке подало скаргу на результати торгів на Prozorro, купує деревину, яку замовили військові, у ДП "Ліси України".

"Тож може статися, що військові будуть вимушені платити за куб нашої ж деревини на 546 грн дорожче", - підкреслив Болоховець.

Він нагадав, що цього року ДП «Ліси України» безоплатно надало Силам оборони 94 тис. м3 лісопродукції. Кожен місць поставки лише збільшуються.

Загалом із початку війни лісівники надали ЗСУ понад 427 тис. м3 пиломатеріалів і необробленої деревини.

"Ми обіцяли, що ДП «Ліси України» без посередників напряму забезпечить деревиною всі військові потреби. І виконаємо обіцянку, якщо нам не заважатимуть", - підсумував Болоховець.

Нагадаємо, закупівля деревини для будівництва фортифікаційних споруд буде відбуватися через електронний каталог Prozorro Market. Таким чином військові отримають можливість купувати необхідні матеріали швидко та зручно. Відповідні зміни схвалив Кабінет Міністрів України на початку червня.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн.

Додамо, що "Ліси України" внесли у перелік особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.