Военные будут платить дороже за древесину: ГП "Леса Украины" отстранили от тендера

Государственное предприятие "Леса Украины" отстранили от тендеров на платформе Prozorro на поставку древесины для ВСУ, хотя учреждение предлагало самую низкую цену.

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Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец.

По его словам, месяц назад ГП "Леса Украины" победило на тендере Prozorro на поставку древесины для военных. Объем закупки составил почти 28 тыс. м3.

В процессе торгов ГП «Леса Украины» предложили самую низкую цену, а именно 3750 грн/м3 с доставкой. Общая сумма – 104,2 млн грн.

"Вместе с тем один из участников с ценой 119,4 млн (выше чем наша на 15,2 млн грн) обратился в Антимонопольный комитет с жалобой. Нашли зацепку, которая касается аттестации нашей отраслевой лаборатории, которая предоставила радиологический сертификат. Это формальный вопрос, который можно устранить в рабочем порядке. Но решение о признании ГП «Леса Украины» победителем отменено», - отметил Болоховец.

Он добавил, что предприятие подало жалобу в АМКУ и сейчас ждет ответа.

Военные будут вынуждены платить дороже древесины

Болоховец обратил внимание, что предприятие, которое подало жалобу на результаты торгов на Prozorro, покупает древесину, заказанную военными, у ГП "Леса Украины".

"Таким образом, может случиться, что военные будут вынуждены платить за куб нашей же древесины на 546 грн дороже", - подчеркнул Болоховец.

Он напомнил, что в этом году ГП «Леса Украины» безвозмездно предоставило Силам обороны 94 тыс. м3 лесопродукции. Каждое место поставки только увеличивается.

Всего с начала войны лесоводы предоставили ВСУ более 427 тыс. м3 пиломатериалов и необработанной древесины.

"Мы обещали, что ГП «Леса Украины» без посредников напрямую обеспечит древесиной все военные нужды. И выполним обещание, если нам не будут мешать", - подытожил Болоховец.

Напомним, с покупки древесины для строительства фортификационных сооружений будет происходить через электронный каталог Prozorro Market. Таким образом, военные получат возможность покупать необходимые материалы быстро и удобно. Соответствующие изменения были одобрены Кабинетом Министров Украины в начале июня.

Что известно о ГП "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослесагентства).

В управлении "предприятия находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

ГП "Леса Украины" в январе-марте 2024 года увеличило выручку за реализацию древесины на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,1 млрд грн.

Добавим, что "Леса Украины" внесли в перечень особо важных для экономики хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, назначение руководителей и членов наблюдательных советов которых осуществляется с участием комитета по назначению.