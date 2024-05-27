ФГИУ продал непрофильные активы "Лесов Украины": удалось выручить почти 10 миллионов гривен

Фонд госимущества Украины продал непрофильные активы ГП "Леса Украины", расположенные в Сумской области. В бюджет от продажи поступило 9,85 млн грн.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Фонд продолжает проводить успешные аукционы приватизации имущества. В этот раз продали объекты, расположенные в Сумской области. За каждый лот соревновались по 5 участников", - рассказал глава ФГИ.

Он пояснил, что речь идет о строениях с оборудованием деревообрабатывающей промышленности в поселке Воронеж. Их продали за 8,15 млн грн, что выше стартовой цены в 1,7 раза. А также о здании площадью 366,3 кв. м в урочище "Ковалева" Шосткинского района. Оно было продано за 1,7 млн. грн., что превышает первоначальную стоимость в 4,5 раза.

"Успешные онлайн-аукционы еще раз доказывают - приватизация актуальна. Она не только позволяет эффективно привлекать инвестиции, но и создавать рабочие места и стимулировать развитие бизнеса в регионах", - отметил Коваль.

По его словам, ГП "Леса Украины" передает Фонду госимущества непрофильные активы, которые достались в наследство от лесхозов и требуют значительных расходов на содержание. Это старые санатории, цеха, склады и конторы. Далее ФГИ готовит эти объекты к приватизации на открытых онлайн-аукционах в системе "Прозорро.Продажи".

"Таким образом, неработающее имущество превращается в реальный финансовый ресурс для поддержки страны в это непростое время", - подытожил глава Фонда госимущества.

Что известно о "Лесах Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослесагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

ГП "Леса Украины" в январе-марте 2024 года увеличило выручку за реализацию древесины на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,1 млрд грн.

Добавим, что "Леса Украины" внесли в перечень особо важных для экономики хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, назначение руководителей и членов наблюдательных советов которых осуществляется с участием комитета по назначению.