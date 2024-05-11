Чехия предоставит €750 тысяч на развитие лесной отрасли Украины

В рамках проекта "Ужесточение потенциала Украины в сфере мониторинга лесов для приведения его в соответствие со стандартами ЕС" Чехия выделит 750 тысяч евро для развития украинской лесной отрасли.

Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктор Смаль.

"Чешско-Украинское партнерство выходит на новый уровень. Начинаем общий проект по усилению потенциала Украины в сфере мониторинга лесов, согласно европейским стандартам", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что цель данного проекта – поддержать качество и комплексность системы мониторинга лесов в Украине и таким образом способствовать повышению качества данных.

Отмечается, что во время официальной встречи с директором Института лесного хозяйства Чехии (ÚHÚL) Мареком Млкусеком стороны обсудили детали сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках проекта "Ужесточение потенциала Украины в сфере мониторинга лесов для приведения его в соответствие со стандартами ЕС".

Сотрудничество предполагает, в частности:

разработку программного обеспечения для сбора данных при лесоустройстве UKRTAX с использованием методов ДЗЗ и обработки данных, в частности спутниковых данных COPERNICUS и LANDSAT;

оборудование рабочих мест ДЗЗ/GIS на базе ПО "Укргослеспроект" (компьютерное оборудование и обучение специалистов);

создание специализированной аудитории для ДЗЗ/GIS на базе НУБиП (компьютерное оборудование и обновление учебных модулей).

"Чехия - наш надежный партнер на пути восстановления и устойчивого развития, а данное мероприятие стало началом нового этапа сотрудничества", - рассказал Смаль.

Он также отметил, что следующим шагом станет подписание меморандума о взаимопонимании между Гослесагентством, Украинским научно-исследовательским институтом лесоводства и агромелиорации им. Г.М. Высоцкого, ПО "Укргослеспроект", Национальным университетом биоресурсов и природопользования Украины и Институтом лесного хозяйства Чехии.

Напомним, Украина также разрабатывает новые механизмы поддержки молочной отрасли – продолжается разработка новых подходов к поддержке своих производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке. Ключевая цель государства - создание условий, которые позволили бы национальным производителям работать на равных с европейскими компаниями, получающими значительную поддержку от своих правительств и ЕС.

Кроме этого сообщалось, что Минагрополитики Украины подписало меморандум с компаниями "Сингента" и "Н.С.Т. Украина" о сотрудничестве в аграрной и информационно-цифровой сферах.

Добавим, что Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли и обсудили развитие инфраструктурных проектов Восточноевропейского энергетического хаба.

Напомним, Министерство энергетики Украины и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заключили договоренности о партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии с особым акцентом на биогазе. Это направление будет включено в Программу энергетического партнерства Украина-Дания (UDEPP).