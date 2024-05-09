Подписан Меморандум между Минагрополитики и компаниями "Сингента" и "Н.С.Т. Украина" о сотрудничестве в аграрной и информационно-цифровой сферах

24 апреля 2024 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, ООО "Сингента" и ООО "Н.С.Т. Украина".

Компания "Сингента", производитель и поставщик инновационных агротехнологий, компания "Н.С.Т. Украина", также являющаяся частью Syngenta Group и разработчиком-поставщиком ведущего программного обеспечения, и Министерство договорились о сотрудничестве с целью увеличения прозрачности рынка аграрной продукции путем предоставления компаниями для Минагрополитики доступа к цифровому агросервису.

Этот сервис работает на основе использования и анализа спутниковых снимков на основе нейронной сети и уникальных алгоритмов, которые помогают определить сельскохозяйственную культуру и состояние посевов в режиме реального времени с последующим прогнозированием урожайности.

Минагрополитики будет иметь возможность работать с передовым know-how. Этот цифровой сервис базируется на самой современной системе Cropwise Operations (в прошлом Cropio), созданной специально для аграриев и прекрасно зарекомендовавшей себя среди пользователей, работая на рынке уже на протяжении почти 10 лет.

"Министерство, благодаря доступу к новому агросервису сможет определять границы полей и виды сельхозкультур, выращиваемых на конкретных полях; получать прогноз урожайности основных сельхозкультур в определенных областях или на конкретном поле; сможет оценить площадь полей, определить показатели оценочной урожайности на одном поле в сравнении с урожайностью на других полях; получить оценку потенциала каждого поля, базирующуюся на исторических данных ", - подчеркнул замминистра Денис Башлык.

Вместе участники будут работать над созданием возможностей для усовершенствования и развития сервиса в соответствии с потребностями Минагрополитики по его использованию на платформе Государственного аграрного реестра (ГАР).

Стратегические шаги в рамках Меморандума будут предусматривать реализацию пилотного проекта для оценки возможности применения цифрового сервиса в выполнении задач Минагрополитики и его усовершенствования по результатам пилота с поддержкой процесса государственной сертификации сервиса в дальнейшем и предоставления постоянного доступа и сопровождения Министерству.

Александр Кравчук, генеральный директор ООО "Сингента" добавляет: "Сингента - это научно ориентированная агротехнологическая компания с глобальным опытом и локальным подходом в каждой стране и регионе, где мы работаем в коллаборации с партнерами и производителями для создания ведущих продуктов и технологий в сельском хозяйстве". Мы рады расширить и укрепить наше сотрудничество с Минагрополитики именно в сфере информационно-технических решений, что позволяет вместе работать над усовершенствованием востребованных новаций в агро, в частности, цифровых продуктов и AI-разработок . шаг к созданию безупречного и эффективного инструмента, важного как для государства, так и агросообщества.

Наше сотрудничество также будет способствовать позитивному развитию законодательного поля в сфере цифровизации агросектора, повышению уровня цифровой образованности участников рынка, потенциальному упрощению системы коммуникации между государственными учреждениями и агропроизводителем. Это амбициозные задачи, но высокая мотивация, профессионализм и экспертиза со стороны всех сторон формируют динамику уверенности в успехе ”.

Ярослав Нелин, генеральный директор ООО "Н.С.Т. Украина" прокомментировал: " Уже восьмой год наша компания занимается разработкой и совершенствованием сервиса, базирующегося на моделях машинного обучения, позволяющих автоматически распознавать контуры выращиваемых полей и культуры. прогнозировать их урожайность, используя данные спутниковых снимков. В настоящее время сервис в Украине поддерживает 17 культур и достигает точности распознавания до 95%. площадей. Рассчитанные данные могут быть успешно использованы для нужд Министерства, поскольку охватывают большой промежуток времени и всю территорию Украины. производительности украинского агропроизводства и расширит возможности для принятия эффективных решений в кризисных ситуациях".

СПРАВКА:

Syngenta – это мировой лидер агробизнеса, производящий высококачественные средства защиты растений и семян полевых и овощных культур, обеспечивая фермеров инновационными решениями для повышения и улучшения качества урожаев, одновременно преодолевая вызовы, связанные с изменением климата, сохранением биоразнообразия и плодородия почв. За 22 года деятельности в Украине компания построила сплоченную и надежную команду экспертов в области сельского хозяйства, прочное партнерство с научными учреждениями и правительственными и неправительственными организациями, продолжая инвестировать в развитие инфраструктуры бизнеса, в частности, в мощность научно-исследовательской деятельности, чтобы качественно и быстро удовлетворять потребности клиентов, предоставлять доступ к инновациям и прорывным технологиям локально. Syngenta является частью группы компаний Syngenta Group, одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственных технологий, насчитывающего около 60 000 сотрудников и осуществляющего свою деятельность в более чем 100 странах мира.

ООО "Н.С.Т. Украина" - ведущая агротехнологическая компания, основанная в 2011 году. В 2019 году компания стала частью Syngenta Group. Основным направлением деятельности ООО "Н.С.Т. Украина" является разработка инновационного сервиса Cropwise Operations , специально предназначенного для аграриев. Этот сервис помогает оптимизировать управление ресурсами на агропредприятиях, повысить производительность, эффективность и контролируемость бизнес-процессов.