Підписано Меморандум між Мінагрополітики та компаніями "Сингента" і "Н.С.Т. Україна" щодо співробітництва в аграрній та інформаційно-цифровій сферах

24 квітня 2024 року було підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики та продовольства України, ТОВ "Сингента" і ТОВ "Н.С.Т. Україна".

Компанія "Сингента", виробник і постачальник інноваційних агротехнологій, компанія "Н.С.Т. Україна", що також є частиною Syngenta Group і розробником-постачальником провідного програмного забезпечення, та Міністерство домовилися про співпрацю з метою збільшення прозорості ринку аграрної продукції шляхом надання компаніями для Мінагрополітики доступу до цифрового агросервісу.

Цей сервіс працює на базі використання та аналізу супутникових знімків на основі нейронної мережі та унікальних алгоритмів, що допомагають визначити сільськогосподарську культуру і стан посівів у режимі реального часу з подальшим прогнозуванням урожайності.

Мінагрополітики матиме можливість працювати з передовим know-how. Цей цифровий сервіс базується на найсучаснішій системі Cropwise Operations (у минулому Cropio), яка створена спеціально для аграріїв і чудово зарекомендувала себе серед користувачів, працюючи на ринку вже протягом майже 10 років.

"Міністерство, завдяки доступу до нового агросервісу матиме змогу визначати кордони полів і види сільгосп культур, які вирощують на конкретних полях; отримувати прогноз урожайності основних сільгоспкультур у певних областях чи на конкретному полі; зможе оцінити площу полів, визначити показники оціночної врожайності на одному полі у порівнянні з врожайністю на інших полях; отримати оцінку потенціалу кожного поля, яка базується на історичних даних", - підкреслив заступник міністра Денис Башлик.

Разом учасники працюватимуть над створенням можливостей для вдосконалення та розвитку сервісу згідно з потребами Мінагрополітики щодо його використання на платформі Державного аграрного реєстру (ДАР).

Стратегічні кроки в межах Меморандуму передбачатимуть реалізацію пілотного проєкту для оцінки можливості застосування цифрового сервісу у виконанні завдань Мінагрополітики і його вдосконалення за результатами пілоту із підтримкою процесу державної сертифікації сервісу надалі й надання постійного доступу і супроводження для Міністерства.

Олександр Кравчук, генеральний директор ТОВ "Сингента" додає: "Сингента — це науково орієнтована агротехнологічна компанія з глобальним досвідом та локальним підходом у кожній країні та регіоні, де ми працюємо у колаборації з партнерами і виробниками задля створення провідних продуктів і технологій у сільському господарстві. Ми раді розширити та зміцнити наше співробітництво з Мінагрополітики саме у сфері інформаційно-технічних рішень, що надає можливість разом працювати над вдосконаленням затребуваних новацій в агро, зокрема цифрових продуктів та AI-розробок. Надання доступу до цього сервісу в рамках пілотного проєкту — це наш спільний крок до створення довершеного й ефективного інструменту, важливого як для держави, так і агроспільноти.

Наша співпраця також сприятиме позитивному розвитку законодавчого поля у сфері цифровізації агросектора, підвищенню рівня цифрової освіченості учасників ринку, потенційному спрощенню системи комунікації між державними установами та агровиробником. Це амбітні завдання, але висока мотивація, професіоналізм і експертиза з боку всіх сторін формують динаміку впевненості в успіху".

Ярослав Нелін, генеральний директор ТОВ "Н.С.Т. Україна" прокоментував: "Вже восьмий рік наша компанія займається розробкою та вдосконаленням сервісу, який базується на моделях машинного навчання, що дають змогу автоматично розпізнавати контури полів, культури, що вирощуються, та прогнозувати їх урожайність, використовуючи дані супутникових знімків. На даний час сервіс в Україні підтримує 17 культур і досягає точності розпізнавання до 95 %. За допомогою сервісу розпізнано 2,3 млн полів, загальною площею 32,4 млн га, що становить близько 98 % посівних площ. Розраховані дані можуть бути успішно використані для потреб Міністерства, оскільки охоплюють великий проміжок часу та всю територію України. Вважаємо, що координація наших спільних зусиль дасть можливість вдосконалити існуючі моделі та розробити на основі сервісу унікальні аналітичні інструменти, впровадження яких буде працювати на підвищення загальної продуктивності українського агровиробництва і розширить можливості для прийняття ефективних рішень у кризових ситуаціях".

ДОВІДКА:

Syngenta – це світовий лідер агробізнесу, який виробляє високоякісні засоби захисту рослин та насіння польових та овочевих культур, забезпечуючи фермерів інноваційними рішеннями задля підвищення і покращення якості врожаїв, водночас долаючи виклики, пов’язані із зміною клімату, збереженням біорізноманіття та родючості ґрунтів у сталий спосіб. За 22 роки діяльності в Україні компанія збудувала згуртовану та надійну команду експертів в галузі сільського господарства, міцне партнерство з науковими установами та урядовими і неурядовими організаціями, продовжуючи інвестувати в розвиток інфраструктури бізнесу, зокрема у потужність науково-дослідницької діяльності, аби якісно і швидко задовольняти потреби клієнтів, надавати доступ до інновацій і проривних технологій локально. Syngenta є частиною групи компаній Syngenta Group, одного з найбільших світових виробників сільськогосподарських технологій, що налічує майже 60 000 співробітників та здійснює свою діяльність у понад 100 країнах світу.

ТОВ "Н.С.Т. Україна" — провідна агротехнологічна компанія, заснована в 2011 році. У 2019 році компанія стала частиною Syngenta Group. Основним напрямом діяльності ТОВ "Н.С.Т. Україна" є розробка інноваційного сервісу Cropwise Operations, спеціально призначеного для аграріїв. Цей сервіс допомагає оптимізувати управління ресурсами на агропідприємствах, підвищити продуктивність, ефективність та контрольованість усіх бізнес-процесів.