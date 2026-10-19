У Києві через удар РФ закрили станції метро "Чернігівська" і "Лісова": пошкоджено колії

Унаслідок масованого обстрілу Києва 19 жовтня пошкоджено наземну станцію метрополітену. Наземні станції метро "Чернігівська" і "Лісова" на червоній гілці тимчасово закрили на вхід і вихід. Поїзди курсуватимуть від "Академмістечка" до "Дарниці".

Як пише Dilo, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Через масований обстріл пошкоджено наземну станцію метро, колії та кабельну мережу. На місці працюють фахівці з відновлення колій і мереж метрополітену", - йдеться у повідомленні.

В КМДА зауважили, що рух поїздів організовано між станціями "Академмістечко" і "Дарниця". Станції "Чернігівська" і "Лісова" тимчасово закриті на вхід і вихід.

Додатковий громадський транспорт

Через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів на маршрутах №1-М та №118, повідомили в КМДА.

На тимчасовий маршрут № 1-М додадуть 3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. «Лісова» та ст. м. «Дарниця», а також 12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. «Лісова» до ст. м. «Палац спорту».

На маршрут № 118 додадуть 2 автобуси.

Нагадаємо через тривалі повітряні тривоги у вересні 2026 року КП “Київський метрополітен” перевезло на 35% менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік.