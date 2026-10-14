У метро Києва на третину поменшало пасажирів: чи скасують безкоштовний вхід під час жовтої тривоги

Через тривалі повітряні тривоги у вересні 2026 року КП “Київський метрополітен” перевезло на на 35% менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік.

Як пише Dilo, про це РБК-Україна повідомили у КП "Київський метрополітен".

Зменшення пасажиропотоку

У метрополітені зауважили, що з серпня 2026 року спостерігають тенденцію зменшення обсягів перевезених пасажирів через зміну характеру повітряних тривог, а саме збільшення їх тривалості.

У вересні 2026 року метро перевезло 14,25 млн пасажирів. Для порівняння, у вересні 2025 року цей показник становив 21,98 млн.Отже, за рік пасажиропотік скоротився приблизно на 35%.

При цьому зменшення пасажиропотоку безпосередньо впливає на скорочення доходів підприємства від перевезення пасажирів.

Чи скасують безкоштовний вхід під час жовтої тривоги

Також у КП "Київський метрополітен" повідомили, що не отримувало офіційних доручень щодо скасування безкоштовного входу під час повітряної тривоги жовтого рівня.

Перед цим у ЗМІ поширювали інформацію, що у Києві думають над тим, щоб скасувати безкоштовний вхід у метро під час жовтої тривоги, оскільки значна частина людей насправді спускається не в укриття, а для користування транспортом.

Зміни у роботі метрополітену під час тривог

3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

З-поміж іншого, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний". Він рекомендував владі Києва забезпечити повну роботу метро за "жовтого" рівня.

Перевезення пасажирів відкритими ділянками "Київського метрополітену" під час жовтого та червоного рівня загрози відбувається таким чином:

Під час жовтого рівня загрози без обмежень працює Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег).

загрози без обмежень працює Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег). При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Славутич" - "Червоний хутір". Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього — в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної".

Наземний громадський транспорт і надалі курсує без обмежень. Також у Києві вже організували додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної гілки метро, курсуючи від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до метро "Лісова".