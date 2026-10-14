В метро Киева на треть уменьшилось количество пассажиров: отменят ли бесплатный вход во время желтой тревоги

Из-за длительных воздушных тревог в сентябре 2026 года КП "Киевский метрополитен" перевезло на 35% меньше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом РБК-Украина сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Уменьшение пассажиропотока

В метрополитене отметили, что с августа 2026 года наблюдается тенденция уменьшения объемов перевезенных пассажиров из-за изменения характера воздушных тревог, а именно увеличения их продолжительности.

В сентябре 2026 года метро перевезло 14,25 млн пассажиров. Для сравнения, в сентябре 2025 года этот показатель составил 21,98 млн. Следовательно, за год пассажиропоток сократился примерно на 35%.

При этом уменьшение пассажиропотока оказывает непосредственное влияние на сокращение доходов предприятия от перевозки пассажиров.

Отменят ли бесплатный вход во время желтой тревоги

Также в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что не получало официальных поручений по отмене бесплатного входа во время воздушной тревоги желтого уровня.

Перед этим в СМИ распространяли информацию, что в Киеве думают о том, чтобы отменить бесплатный вход в метро во время желтой тревоги, поскольку значительная часть людей на самом деле спускается не в укрытие, а для пользования транспортом.

Изменения в работе метрополитена во время тревог

3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.

Перевозка пассажиров по открытым участкам "Киевского метрополитена" во время желтого и красного уровня угрозы происходит следующим образом:

Во время желтого уровня угрозы без ограничений работает Сырецко-Печерская линия (зеленая ветвь метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).

угрозы без ограничений работает Сырецко-Печерская линия (зеленая ветвь метро). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег). При красном уровне угрозы зеленая ветвь будет курсировать между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Славутич" - "Красный хутор". Святошинско-Броварская линия (красная ветвь) будет работать, как и прежде — в ограниченном режиме. Перевозя пассажиров по подземному участку от станции метро "Академгородок" до "Арсенальной".

Наземный общественный транспорт продолжает курсировать без ограничений. Также в Киеве уже организовали дополнительный автобусный маршрут, дублирующий маршрут красной ветки метро, курсируя от станции метро "Дворец спорта" через станцию метро "Арсенальная" до метро "Лесная".