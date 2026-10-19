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В Киеве из-за удара РФ закрыли станции метро "Черниговская" и "Лесная": повреждены пути

метро Лесная
Станции метро "Черниговская" и "Лесная" в Киеве будут временно закрыты в результате российской атаки. Фото: kyivvlada.com.ua

В результате массированного обстрела Киева 19 октября повреждена наземная станция метрополитена. Наземные станции метро "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке временно закрыли вход и выход. Поезда будут курсировать от "Академгородка" до "Дарницы".

Как пишет Dilo, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Из-за массированного обстрела повреждена наземная станция метро, пути и кабельная сеть. На месте работают специалисты по восстановлению путей и сетей метрополитена", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что движение поездов организовано между станциями "Академгородок" и "Дарница". Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты на вход и выход.

Дополнительный общественный транспорт

Из-за повреждений инфраструктуры метро в Киеве увеличивают количество автобусов на маршрутах №1-М и №118, сообщили в КГГА.

На временный маршрут № 1-М добавят 3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. «Лесная» и ст. м. «Дарница», а также 12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. «Лесная» к ст. м. "Дворец спорта".

На маршрут №118 добавят 2 автобуса.

Напомним, из-за длительных воздушных тревог в сентябре 2026 года КП "Киевский метрополитен" перевезло на 35% меньше пассажиров, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько

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