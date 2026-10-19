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Через російську атаку постраждало виробництво українського бренду одягу Harvest

атака, вибух
Внаслідок російської атаки стався приліт у виробництво українського бренду одягу Harvest

Внаслідок російської атаки постраждало одне із виробництв українського бренду одягу Harvest. Ніхто з працівників не постраждав.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.

З міркувань безпеки Harvest. не публікує фото й відео з місця атаки, а також точну інформацію про те, де та коли стався приліт.

"Ми вдячні, що під час атаки наші працівники дотримувалися правил безпеки та перебували в безпечних місцях. Закликаємо всі підприємства та кожного з вас: коли є загроза подбати про себе та своїх людей, прямувати в укриття й не ризикувати життям", – наголосили в компанії.

Там додали, що продовжують працювати й відновлюватися. В Harvest пообіцяли, що всі замовлення будуть відправлені. В компанії зроблять все необхідне, щоб доставки відбувалися у звичні терміни.   

Harvest — це популярний український бренд зносостійкого одягу, рюкзаків, сумок та аксесуарів. Компанія є виробником повного циклу та працює на етапах від розробки ескізу і до фінішного стібка.

Раніше російські війська атакували виробничий цех бренду Mangelo у Харкові. Унаслідок удару є загиблі та поранені серед працівників і керівництва компанії, а підприємство зазнало масштабних руйнувань. 

Автор:
Світлана Манько

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