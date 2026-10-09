Російський удар по Харкову зруйнував цех бренду Mangelo

У ніч на 9 жовтня російські війська атакували виробничий цех бренду Mangelo у Харкові. Унаслідок удару є загиблі та поранені серед працівників і керівництва компанії, а підприємство зазнало масштабних руйнувань.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Росія атакувала виробництво Mangelo

Підприємство зазнало значних руйнувань, а компанія втратила майже все майно, що перебувало на виробництві.

За інформацією компанії, серед загиблих і поранених - працівники виробництва та представники керівництва. Частина постраждалих перебуває в лікарнях. У Mangelo зазначили, що наразі команда намагається встановити зв’язок між працівниками та з’ясувати стан колег.

Через масштабні руйнування компанія поки не може оцінити обсяг збитків. Зокрема, невідомо, скільки товару знищено, яку частину продукції вдалося зберегти та в якому стані перебуває виробничий цех.

Також внаслідок атаки команда втратила телефони та робочу інформацію. За словами представників бренду, відновити зв’язок вдалося лише нещодавно.

Це ускладнило комунікацію з клієнтами та партнерами. Частина замовлень залишається невідправленою, деякі покупці очікують на повернення коштів, а гуртові партнери - на відповідь компанії.

У Mangelo запевнили, що опрацюють усі звернення та врегулюють питання щодо замовлень, оплат і повернень. Замовлення, які компанія зможе виконати, відправлять клієнтам. Якщо виконання буде неможливим, покупцям повернуть кошти.

Водночас бренд попросив клієнтів і партнерів надати команді час для відновлення після атаки. Наразі пріоритетом є допомога пораненим працівникам і подолання наслідків трагедії.

Mangelo планує відновити роботу

Попри руйнування та втрати, компанія має намір відновити виробництво. Точні терміни відновлення поки не визначені, оскільки команда ще не оцінила повною мірою масштаби пошкоджень і втрат.

У бренді наголосили, що не планують припиняти діяльність і мають намір продовжити роботу після відновлення виробничих потужностей.

Також компанія заявила, що збереже пам’ять про загиблих працівників, які були частиною команди та брали участь у розвитку Mangelo.

Представники бренду подякували клієнтам і партнерам за підтримку та розуміння й закликали зважати на обставини, які виникли після російського удару.

Про бренд Mangelo

Mangelo - український бренд жіночого та дитячого верхнього одягу, заснований у 2011 році в Харкові. Компанія спеціалізується на виробництві одягу преміального сегмента та має власні виробничі потужності.

В асортименті бренду - пуховики, зимові куртки, пальта, парки, дублянки, вироби з еком хутра та костюми. Компанія також розвиває гуртовий напрям і співпрацює з партнерами за моделями дропшипінгу.

Бренд Mangelo був створений як преміальний напрям компанії Alvio та протягом років розвивав власне виробництво в Харкові.