Российский удар по Харькову разрушил цех бренда Mangelo

В ночь на 9 октября русские войска атаковали производственный цех бренда Mangelo в Харькове. В результате удара погибли и ранены среди работников и руководства компании, а предприятие получило масштабные разрушения.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

Россия атаковала производство Mangelo

Предприятие потерпело значительные разрушения, а компания потеряла почти все имущество, находившееся на производстве.

По информации компании, среди погибших и раненых – работники производства и представители руководства. Часть пострадавших находится в больницах. В Mangelo отметили, что команда пытается установить связь между работниками и выяснить состояние коллег.

Из-за масштабных разрушений компания пока не может оценить объем ущерба. В частности, неизвестно сколько товара уничтожено, какую часть продукции удалось сохранить и в каком состоянии находится производственный цех.

Также в результате атаки команда потеряла телефоны и рабочую информацию. По словам представителей бренда, восстановить связь удалось только недавно.

Это усложнило коммуникацию с клиентами и партнерами. Часть заказов остается неотправленной, некоторые покупатели ожидают возврата средств, а оптовые партнеры - ответа компании.

В Mangelo заверили, что проработают все обращения и урегулируют вопросы заказов, оплат и возвратов. Заказы, которые компания сможет выполнить, отправят клиентам. Если выполнение будет невозможным, покупателям вернут деньги.

В то же время, бренд попросил клиентов и партнеров предоставить команде время для восстановления после атаки. Приоритетом является помощь раненым работникам и преодоление последствий трагедии.

Mangelo планирует возобновить работу

Несмотря на разрушения и потери, компания намерена возобновить производство. Точные сроки обновления пока не определены, поскольку команда еще не оценила в полной мере масштабы повреждений и потерь.

В бренде подчеркнули, что не планируют прекращать деятельность и намерены продолжить работу после возобновления производственных мощностей.

Также компания заявила, что сохранит память о погибших работниках, которые являлись частью команды и участвовали в развитии Mangelo .

Представители бренда поблагодарили клиентов и партнеров за поддержку и понимание и призвали учитывать обстоятельства, возникшие после российского удара.

О бренде Mangelo

Mangelo – украинский бренд женской и детской верхней одежды, основанный в 2011 году в Харькове. Компания специализируется на производстве одежды премиального сегмента и имеет свои производственные мощности.

В ассортименте бренда – пуховики, зимние куртки, пальто, парки, дубленки, изделия с эком меха и костюмы. Компания также развивает оптовое направление и сотрудничает с партнерами по моделям дропшиппинга.

Бренд Mangelo был создан как премиальное направление компании Alvio и на протяжении многих лет развивал собственное производство в Харькове.