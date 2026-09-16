Дефіцит через руйнування: в Україні стрімко зросли ставки на оренду складів

В Україні за останні кілька місяців орендні ставки на складські приміщення зросли на 12-13%. Через масові руйнування інфраструктури та різке скорочення вільних квадратних метрів ринок остаточно перетворився на “ринок орендодавця”.

Як пише Dilo, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

За даними компанії, у Київському регіоні прайм-ефективна орендна ставка на склади класу А становить 5-5,5 долара за квадратний метр на місяць без урахування ПДВ та OPEX, тоді як на найбільш захищені чи затребувані об'єкти ціна сягає 6 доларів.

Тим часом на заході країни, зокрема у Львівській області, розцінки коливаються в межах 6-7 доларів за квадратний метр.

Ситуація на ринку зумовлена масштабними втратами інфраструктури. Згідно з дослідженням WINHUB, станом на початок вересня складська мережа України скоротилася вдвічі: з 4,2 мільйона квадратних метрів на початку 2022 року ворог знищити 2,1 мільйона квадратних метрів об'єктів класів А та Б.

Нове будівництво за 2022-2026 роки обсягом 800 тисяч квадратних метрів змогло лише частково перекрити дефіцит.

Найскладніша ситуація спостерігається у столичному регіоні, де за перші вісім місяців 2026 року було втрачено більше складів, ніж за весь попередній період повномасштабної війни, а сукупні втрати стоку сягнули 68% (1,5 мільйона квадратних метрів).

Як заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами, збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.