Статки Трампа зросли на $2,7 млрд після перемоги на виборах

Статки президента США Дональда Трампа збільшилися на 2,7 млрд доларів після його перемоги на президентських виборах у 2024 році та сягнули 7,3 млрд доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Forbes.

Видання зазначає, що в історії Сполучених Штатів жоден політик не заробляв стільки грошей на політичній діяльності. Головним рушієм збагачення очільника Білого дому стали криптовалютні проєкти та ліквідні активи, загальна вартість яких оцінюється приблизно у $2,4 млрд.

Зокрема, Трамп володіє мемкоїнами на $709 млн, токенами платформи World Liberty Financial на $338 млн, а його бізнес із випуску стейблкоїнів оцінюють у $233 млн.

Структура капіталу та бізнес-активи

Окрім криптовалют, суттєва частка в портфелі президента США припадає на традиційні сектори:

Гольф-клуби та курорти: у власності Трампа перебувають десять гольф-полів у США, маєток Мар-а-Лаго, гольф-курорт Trump National Doral Miami та три об'єкти в Європі загальною вартістю близько $1,8 млрд;

Нерухомість: активи оцінюють в $1,1 млрд, серед яких частки у двох офісних комплексах у Нью-Йорку та Сан-Франциско, хмарочос Trump Tower і житловий комплекс Trump Park Avenue;

Медіабізнес: частка Трампа в компанії Trump Media and Technology Group (власник соцмережі Truth Social) становить близько $1 млрд, попри чистий збиток компанії у $712 млн за виторгу $3,7 млн у 2024 році;

Інші активи: приватні літак і гелікоптер, управлінський бізнес, позики дітям на $5 млн та пенсійні накопичення на $2 млн оцінюють ще приблизно в $700 млн.

Водночас за останній рік статки глави Білого дому зменшилися на $300 млн, зокрема через необхідність виплатити $94 млн за судовими позовами. Експерти з етики наголошують на безпрецедентному конфлікті інтересів, адже родина президента отримує надприбутки від криптоіндустрії, яку одночасно регулює та підтримує його адміністрація.

Нагадаємо, криптовалюта стала головним джерелом доходів Трампа: декларація показала $1,4 млрд. Президент США задекларував відповідний дохід від цифрових активів своєї родини, де найбільшу частку забезпечили криптоплатформа World Liberty Financial та продаж мемкоїнів.