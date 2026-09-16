Состояние Трампа выросло на $2,7 млрд после победы на выборах

Состояние президента США Дональда Трампа увеличилось на 2,7 млрд долларов после его победы на президентских выборах в 2024 году и достигло 7,3 млрд долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой наданные Forbes.

Издание отмечает, что в истории Соединенных Штатов ни один политик не зарабатывал столько денег на политической деятельности. Главным двигателем обогащения главы Белого дома стали криптовалютные проекты и ликвидные активы, общая стоимость которых оценивается примерно в $2,4 млрд.

В частности, Трамп владеет мемкоинами на $709 млн, токенами платформы World Liberty Financial на $338 млн, а его бизнес по выпуску стейблкоинов оценивают в $233 млн.

Структура капитала и бизнес-активы

Кроме криптовалют, существенная доля в портфеле президента США приходится на традиционные сектора:

Гольф-клубы и курорты: в собственности Трампа находятся десять гольф-полей в США, имение Мар-а-Лаго, гольф-курорт Trump National Doral Miami и три объекта в Европе общей стоимостью около $1,8 млрд;

Недвижимость: активы оценивают в $1,1 млрд, среди которых доли в двух офисных комплексах в Нью-Йорке и Сан-Франциско, небоскреб Trump Tower и жилой комплекс Trump Park Avenue;

Медиабизнес: доля Трампа в компании Trump Media and Technology Group (владелец соцсети Truth Social) составляет около $1 млрд, несмотря на чистый убыток компании в $712 млн при выручке $3,7 млн в 2024 году;

Другие активы: частные самолет и вертолет, управленческий бизнес, ссуды детям на $5 млн и пенсионные накопления на $2 млн оценивают еще примерно в $700 млн.

В то же время за последний год состояние главы Белого дома уменьшилось на $300 млн, в том числе из-за необходимости выплатить $94 млн по судебным искам. Эксперты по этике подчеркивают беспрецедентный конфликт интересов, ведь семья президента получает сверхдоходы от криптоиндустрии, которую одновременно регулирует и поддерживает его администрация.

Напомним, криптовалюта стала главным источником доходов Трампа: декларация показала $1,4 млрд. Президент США задекларировал соответствующий доход от цифровых активов своей семьи, где наибольшую долю обеспечили криптоплатформа World Liberty Financial и продажа мемкоинов.