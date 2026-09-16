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Государство выставило на продажу "Глуховский карьер кварцитов" вместе с недвижимостью

Государство выставило на продажу "Глуховский карьер кварцитов"
Государство выставило на продажу "Глуховский карьер кварцитов"

Фонд государственного имущества Украины выставил на электронный аукцион пул активов, в который входят 100% государственной доли в уставном капитале ООО "Глуховский карьер кварцитов" и 22 объекта недвижимости, взимаемых в доход государства. Торги должны пройти 22 сентября 2026 года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на ФГИУ.

Аукцион будет проведен в электронной торговой системе Prozorro.Продажи. Фонд приглашает к участию потенциальных инвесторов и покупателей.

Перед торгами, 18 сентября в 11.00, ФГИУ проведет в Киеве официальную презентацию пула активов и встречу с потенциальными покупателями. Она состоится в помещении Фонда по ул. Генерала Алмазова, 18/9.

Для участия во встрече потенциальным покупателям необходимо предварительно предоставить Фонду свои контактные данные и список вопросов.

Напомним, Фонд госимущества ранее планировал выставить "Глуховский карьер кварцитов" на торги именно в сентябре 2026 года. Предприятие входило в список приоритетных активов, которые государство готовило к продаже в этом году. Среди них также были Одесский припортовый завод, "Демуринский ГОК", Николаевский глиноземный завод и другие активы.

Сам "Глуховский карьер кварцитов" готовился к приватизации еще раньше. Актив взыскали в доход государства по делу о подсанкционном российском бизнесмене Олеге Дерипаске, после чего предприятие перешло под контроль ФГИУ.

Автор:
Татьяна Гойденко

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