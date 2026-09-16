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В двух из трех проверок цен на лекарства выявили нарушения: что угрожает продавцам

проверка цен на лекарства
Госпродслужба проверила цены на лекарства / Госпродпотребслужба

В январе-августе 2026 года Госпродслужба провела 749 проверок аптек и других компаний, продающих лекарства и медицинские изделия. Нарушение правил формирования государственных регулируемых цен было выявлено в 66,5% случаев.

Как пишет Dilo , Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Что проверяли

Специалисты службы контролировали соблюдение требований по формированию, установлению и применению цен на фармацевтическом рынке.

По результатам проверок к компаниям применили административно-хозяйственные санкции на общую сумму 4,4 млн. грн. Также им выдали предписания по устранению нарушений, а должностных лиц привлекли к административной ответственности.

"Когда речь идет о лекарственных средствах, вопрос цены имеет особое значение для потребителя, ведь доступность необходимых препаратов оказывает непосредственное влияние на возможность своевременно получить лечение. Наша задача — не просто зафиксировать нарушения, а обеспечить соблюдение требований установленного государством порядка ценообразования", — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Кроме проверок, территориальные органы Госпродпотребслужбы за восемь месяцев провели более 23 тысяч мониторингов цен на лекарства, подлежащие реимбурсации. Всего проанализировали 3,8 млн. цен.

В службе отметили, что если цена на лекарственное средство регулируется государством, продавцы должны формировать его по установленным правилам.

Справочно

Реимбурсация – это полное или частичное возмещение государством аптечным заведениям стоимости лекарств или медицинских изделий, полученных пациентом по рецепту. В Украине этот механизм работает через Национальную службу здоровья Украины в рамках известной правительственной программы "Доступные лекарства".

Напомним, в Украине с 15 июня 2026 года стартовал второй этап инициативы Министерства здравоохранения, позволяющей пациентам самостоятельно находить самые дешевые аналоги назначенных препаратов. В бумажной памятке к е-рецепту содержится QR-код. Отсканировав его, пациент сразу видит все доступное лекарство с тем же действующим веществом, формой и дозировкой, а также до трех наиболее выгодных вариантов.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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