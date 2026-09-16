У двох із трьох перевірок цін на ліки виявили порушення: що загрожує продавцям

У січні-серпні 2026 року Держпродспоживслужба провела 749 перевірок аптек та інших компаній, які продають ліки й медичні вироби. Порушення правил формування державних регульованих цін виявили у 66,5% випадків.

Як пише Dilo, про це повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Що перевіряли

Фахівці служби контролювали дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування цін на фармацевтичному ринку.

За результатами перевірок до компаній застосували адміністративно-господарські санкції на загальну суму 4,4 млн грн. Також їм видали приписи щодо усунення порушень, а посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

"Коли йдеться про лікарські засоби, питання ціни має особливе значення для споживача, адже доступність необхідних препаратів безпосередньо впливає на можливість своєчасно отримати лікування. Наше завдання — не просто зафіксувати порушення, а забезпечити дотримання вимог встановленого державою порядку ціноутворення", — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Окрім перевірок, територіальні органи Держпродспоживслужби за вісім місяців провели понад 23 тисячі моніторингів цін на ліки, які підлягають реімбурсації. Загалом проаналізували 3,8 млн цін.

У службі зазначили, якщо ціна на лікарський засіб регулюється державою, продавці мають формувати її за встановленими правилами.

Довідково

Реімбурсація — це повне або часткове відшкодування державою аптечним закладам вартості ліків чи медичних виробів, які пацієнт отримав за рецептом. В Україні цей механізм працює через Національна служба здоров'я України у межах відомої урядової програми "Доступні ліки".

Нагадаємо, в Україні з 15 червня 2026 року стартував другий етап ініціативи Міністерства охорони здоров’я, яка дозволяє пацієнтам самостійно знаходити найдешевші аналоги призначених препаратів. У паперовій памʼятці до е-Рецепта міститься QR-код. Відсканувавши його, пацієнт одразу бачить усі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням, а також до трьох найвигідніших варіантів.