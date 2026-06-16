Українці тепер можуть перевіряти мінімальні ціни на усі ліки через: як це зробити

В Україні з 15 червня 2026 року стартував другий етап ініціативи Міністерства охорони здоров’я, яка дозволяє пацієнтам самостійно знаходити найдешевші аналоги призначених препаратів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє МОЗ.

Перший етап проєкту, що розпочався у лютому цього року, продемонстрував високу затребуваність: лікарі та пацієнти понад мільйон разів скористалися Національним каталогом для перевірки мінімальних цін на медикаменти.

У паперовій памʼятці до е-Рецепта міститься QR-код. Відсканувавши його, пацієнт потрапляє на сайт Національного каталогу цін, де одразу бачить усі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням, а також до трьох найвигідніших варіантів.

Що змінилося для пацієнтів

Раніше сервіс порівняння вартості працював виключно для твердих форм — таблеток та капсул. Відтепер функція доступна для усіх однокомпонентних рецептурних ліків (за винятком наркотичних засобів), ціни на які задекларовані в Національному каталозі.

Завдяки розширенню програми, пацієнти можуть знайти найбільш вигідні пропозиції за діючою речовиною для таких категорій:

сиропи та суспензії;

краплі (очні, вушні тощо);

мазі, гелі та креми;

розчини для ін’єкцій.

Нововведення стосується лише тих лікарських засобів, які громадяни купують за власні кошти. Тобто тих, що не підпадають під безкоштовне відшкодування за державною програмою «Доступні ліки» чи місцевими бюджетами.

Згідно з правилами МОЗ, щонайменше один із трьох найдешевших препаратів із переліку за відповідною діючою речовиною обов’язково має бути в наявності на полицях аптеки.

Як перевірити ціну через QR-код

При отриманні е-Рецепта на прийомі за можливості попросіть лікаря надрукувати паперову памʼятку до е-Рецепта. Відскануйте QR-код у нижній частині аркуша за допомогою камери телефона. Ознайомтеся з найбільш вигідними варіантами та оберіть найкращий варіант для себе.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Українського фармацевтичного агентства (Укрфармагентства). Новий орган перебере на себе функції державного контролю у сфері обігу ліків, медичних виробів та компонентів крові.