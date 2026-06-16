Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Готівковий курс:

USD

44,87

44,79

EUR

52,35

52,17

Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці тепер можуть перевіряти мінімальні ціни на усі ліки через: як це зробити

ліки
Пацієнти тепер можуть самостійно знаходити найдешевші аналоги прямо в аптеці

В Україні з 15 червня 2026 року стартував другий етап ініціативи Міністерства охорони здоров’я, яка дозволяє пацієнтам самостійно знаходити найдешевші аналоги призначених препаратів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє МОЗ.

Перший етап проєкту, що розпочався у лютому цього року, продемонстрував високу затребуваність: лікарі та пацієнти понад мільйон разів скористалися Національним каталогом для перевірки мінімальних цін на медикаменти.

У паперовій памʼятці до е-Рецепта міститься QR-код. Відсканувавши його, пацієнт потрапляє на сайт Національного каталогу цін, де одразу бачить усі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням, а також до трьох найвигідніших варіантів.

Що змінилося для пацієнтів

Раніше сервіс порівняння вартості працював виключно для твердих форм — таблеток та капсул. Відтепер функція доступна для усіх однокомпонентних рецептурних ліків (за винятком наркотичних засобів), ціни на які задекларовані в Національному каталозі.

Завдяки розширенню програми, пацієнти можуть знайти найбільш вигідні пропозиції за діючою речовиною для таких категорій:

  • сиропи та суспензії;
  • краплі (очні, вушні тощо);
  • мазі, гелі та креми;
  • розчини для ін’єкцій.

Нововведення стосується лише тих лікарських засобів, які громадяни купують за власні кошти. Тобто тих, що не підпадають під безкоштовне відшкодування за державною програмою «Доступні ліки» чи місцевими бюджетами.

Згідно з правилами МОЗ, щонайменше один із трьох найдешевших препаратів із переліку за відповідною діючою речовиною обов’язково має бути в наявності на полицях аптеки.

Як перевірити ціну через QR-код

  1. При отриманні е-Рецепта на прийомі за можливості попросіть лікаря надрукувати паперову памʼятку до е-Рецепта.
  2. Відскануйте QR-код у нижній частині аркуша за допомогою камери телефона.
  3. Ознайомтеся з найбільш вигідними варіантами та оберіть найкращий варіант для себе.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення Українського фармацевтичного агентства (Укрфармагентства). Новий орган перебере на себе функції державного контролю у сфері обігу ліків, медичних виробів та компонентів крові.

Автор:
Тетяна Бесараб