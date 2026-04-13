Прогноз цін на ліки: імпортні препарати додадуть у вартості через курс валют

Українцям варто готуватися до вибіркового подорожчання медикаментів у 2026 році. На тлі загального зростання цін на продукти та пальне, фармацевтичний ринок також демонструє тенденцію до підвищення вартості, особливо у сегменті іноземних препаратів.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов.

Які препарати під загрозою та чи варто робити запаси

Експерти зазначають, що подорожчання не буде тотальним, проте воно суттєво зачепить певні групи товарів:

Імпортні ліки: ціна на препарати іноземного виробництва може зрости на 10–15%. Це напряму пов'язано з курсом валют, за які закуповуються ліки та сировина.

Доцільність запасів: фахівці МОЗ застерігають від надмірного скуповування медикаментів "про запас". Потенційна економія при створенні резерву на 1–2 місяці є незначною порівняно з ризиками закінчення терміну придатності або закупівлі непотрібних препаратів.

Локальне виробництво: очікується, що вітчизняні ліки будуть більш стабільними в ціні, хоча вони також частково залежать від вартості імпортних інгредієнтів.

Головна порада для населення — зберігати спокій та купувати ліки відповідно до поточних потреб, оскільки ажіотажний попит може лише додатково стимулювати зростання цін.

Нагадаємо, близько 76% компаній заявляють про дефіцит імпортних ліків. Експерти вказують на формування системної проблеми, яка вимагає оперативного втручання регуляторів для забезпечення аптечних мереж необхідними засобами.