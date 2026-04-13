Прогноз цен на лекарства: импортные препараты прибавят в стоимости через курс валют

Украинцам следует готовиться к выборочному удорожанию медикаментов в 2026 году. На фоне общего роста цен на продукты и горючее фармацевтический рынок также демонстрирует тенденцию к повышению стоимости, особенно в сегменте иностранных препаратов.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил директор Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов.

Какие препараты под угрозой и стоит ли делать запасы

Эксперты отмечают, что подорожание не будет тотальным, однако оно существенно затронет определенные группы товаров:

Импортное лекарство: цена на препараты иностранного производства может вырасти на 10–15%. Это напрямую связано с курсом валют, за которые закупаются лекарства и сырье.

Целесообразность запасов: специалисты Минздрава предостерегают от чрезмерной скупки медикаментов "про запас". Потенциальная экономия при создании резерва на 1-2 месяца незначительна по сравнению с рисками истечения срока годности или закупки ненужных препаратов.

Локальное производство: ожидается, что отечественное лекарство будет более стабильным в цене, хотя оно также частично зависит от стоимости импортных ингредиентов.

Главный совет для населения — сохранять спокойствие и покупать лекарства в соответствии с текущими потребностями, поскольку ажиотажный спрос может дополнительно стимулировать рост цен.

Напомним, близко 76% компаний заявляют о дефиците импортных лекарств . Эксперты указывают на формирование системной проблемы, требующей оперативного вмешательства регуляторов для обеспечения аптечных сетей необходимыми средствами.