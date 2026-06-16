Украинцы теперь могут проверять минимальные цены на все лекарства: как это сделать

В Украине с 15 июня 2026 года стартовал второй этап инициативы Министерства здравоохранения, позволяющей пациентам самостоятельно находить самые дешевые аналоги назначенных препаратов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минздрав.

Первый этап проекта, начавшийся в феврале этого года, продемонстрировал высокую востребованность: врачи и пациенты более миллиона раз воспользовались Национальным каталогом для проверки минимальных цен на медикаменты.

В бумажной памятке к е-рецепту содержится QR-код. Отсканировав его, пациент попадает на сайт Национального каталога цен, где сразу видит все доступное лекарство с тем же действующим веществом, формой и дозировкой, а также до трех наиболее выгодных вариантов.

Что изменилось для пациентов

Ранее сервис сравнения стоимости работал исключительно для жестких форм — таблеток и капсул. Теперь функция доступна для всех однокомпонентных рецептурных лекарств (за исключением наркотических средств), цены на которые задекларированы в Национальном каталоге.

Благодаря расширению программы, пациенты могут найти наиболее выгодные предложения по действующему веществу для следующих категорий:

сиропы и суспензии;

капли (глазные, ушные и т.п.);

мази, гели и кремы;

растворы для инъекций

Нововведение касается только тех лекарственных средств, которые граждане покупают за свой счет. То есть тех, кто не подпадает под бесплатное возмещение по государственной программе «Доступные лекарства» или местным бюджетам.

Согласно правилам Минздрава, по меньшей мере, один из трех самых дешевых препаратов из перечня по соответствующему действующему веществу обязательно должен быть в наличии на полках аптеки.

Как проверить цену через QR-код

При получении е-рецепта на приеме по возможности попросите врача напечатать бумажную памятку к е-рецепту. Отсканируйте QR-код в нижней части листа с помощью камеры телефона. Ознакомьтесь с наиболее выгодными вариантами и выберите самый подходящий вариант для себя.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Украинского фармацевтического агентства (Укрфармагентство). Новый орган переберет на себя функции государственного контроля в сфере обращения лекарств, медицинских изделий и компонентов крови.