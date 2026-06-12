В Украине появится агентство для контроля качества лекарств: что изменится на фармрынке

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Украинского фармацевтического агентства (Укрфармагентство). Новый орган переберет на себя функции государственного контроля в области обращения лекарств, медицинских изделий и компонентов крови.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Решение является важнейшим этапом реализации реформы государственного регулирования медицинской продукции и создает правовые предпосылки для запуска работы агентства с 1 января 2027 года.

Укрфармагентство будет реализовывать государственную политику в сферах создания, допуска на рынок, контроля качества, безопасности и эффективности лекарственных средств, рыночного надзора медицинских изделий, медицинских изделий для диагностики in vitro, имплантирующих активных медицинских изделий, биоимплантатов, косметической продукции, оборота наркотических средств, психотроп донорства крови и компонентов крови; функционирование системы крови.

Какие функции получит новый орган?

Укрфармагентство станет центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в широком спектре вопросов. Его деятельность позволит:

усилить доступ пациентов к современным и инновационным лекарственным средствам;

обеспечить эффективный регуляторный надзор за медицинскими продуктами на протяжении всего их жизненного цикла;

повысить уровень доверия общества к безопасности, качеству и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий;

укрепить способность Украины интегрироваться в единое европейское регуляторное пространство.

"Образование Укрфармагентства — это фундаментальный шаг к построению современной системы, ориентированной на потребности пациента. В международном контексте мы стремимся превратить агентство в хаб регуляторных инноваций, что будет способствовать привлечению инвестиций и интеграции Украины в глобальные цепи поставок медицинской продукции", — отмечают в ведомстве.

Следующие шаги

Следующим этапом станет формирование конкурсной комиссии, в состав которой войдут шесть специалистов: трое международных экспертов и трое представителей от Министерства здравоохранения. Именно эта комиссия будет проводить открытый конкурс на должность председателя Укрфармагентства.

Ожидается, что работа нового ведомства позволит не только усилить доступ украинцев к инновационным лекарствам, но и повысить доверие к качеству находящихся в легальном обращении медицинских товаров.

Напомним, ранее Госликслужба выдала первые лицензии на продажу лекарства сетям АЗС Ukrnafta и OKKO. Соответствующие заявки также подали сети БРСМ-Нефть и UPG. Продажа медикаментов на заправках стала возможной при соблюдении лицензионных требований по кадровому обеспечению и оборудованию помещений.