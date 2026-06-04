Правительство расширило программу "Доступные лекарства": к перечню прибавят еще 51 препарат

Кабинет министров расширяет программу "Доступные лекарства". С июля 2026 года в обновленный список войдет еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Программу "Доступные лекарства" расширят

Новые препараты предназначены для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, речь идет о лекарствах для контроля артериального давления, лечении сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма, профилактике тромбообразования, снижении уровня холестерина, а также терапии для пациентов, перенесших инфаркт миокарда или имеющих повышенный риск инсульта.

Программа "Доступные лекарства" позволяет украинцам получать необходимые медикаменты безвозмездно или с частичной доплатой по электронному рецепту. Для этого пациенту следует обратиться к врачу, получить электронный рецепт и предъявить его в аптеке, участвующей в программе.

В 2026 году финансирование программы увеличило до 8,7 млрд грн. С начала ее работы возможностью получить лекарства при государственной поддержке воспользовались более 6 млн украинцев. Только за первые месяцы 2026 года программой воспользовались около 2 млн пациентов.

В правительстве также отмечают, что новые правила будут способствовать развитию украинской фармацевтической отрасли. Если отечественный производитель предложит препарат, который будет отвечать установленным требованиям и будет иметь самую низкую цену, он будет иметь преимущество при включении в программу. Ожидается, что это поможет укрепить внутреннее производство лекарства и повысить стабильность обеспечения пациентов необходимыми препаратами.

Структура обновленного реестра "Доступные лекарства"

Полный список медикаментов, подлежащих реимбурсации, состоит из 748 позиций. Среди них:

621 лекарственное средство по разным направлениям;

59 препаратов инсулина;

32 комбинированных препарата;

36 наименований тест-полосок для глюкометров.

Посмотреть полный перечень лекарственных средств и медицинских изделий можно по ссылке на официальном ресурсе НСЗУ.

Напомним, ранее Госликслужба выдала первые лицензии на продажу лекарства сетям АЗС Ukrnafta и OKKO. Соответствующие заявки также подали сети БРСМ-Нефть и UPG. Продажа медикаментов на заправках стала возможной при соблюдении лицензионных требований по кадровому обеспечению и оборудованию помещений.