Украина согласилась не атаковать часть танкеров и нефтяную инфраструктуру в Черном море

Украина согласилась воздерживаться от атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и нероссийские суда, следующие к его терминалу в Новороссийске, при условии, что они не находятся под украинскими санкциями, не перевозят российские грузы и не принадлежат российским физическим или юридическим лицам.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg, цитирующего американского чиновника, осведомленного о договоренности.

По его словам, соответствующее обязательство Украина взяла после встречи чиновников США с украинским руководством. Также Киев создал контактные пункты, по которым коммерческие грузоотправители могут передавать информацию для обеспечения безопасного прохода судов.

Украина также предоставляет грузоотправителям разъяснения, какие именно суда могут стать целями. Для безопасного прохода они не должны находиться под украинскими санкциями, перевозить российскую нефть или другие российские грузы или принадлежать российским владельцам.

Договоренность касается, в частности, перевозок казахстанской нефти через терминал КТК. Через него проходит около 2% мировых поставок сырой нефти.

Bloomberg отмечает, что после атак в районе терминала часть судовладельцев временно прекратила загрузку. Первая волна атак в течение недели, начавшаяся 20 июля, привела к остановке загрузок на отдельных коммерческих судах. 27 июля операции возобновили, однако через два дня судна возле терминала снова подверглись атакам.

Из-за перебоев экспорт CPC Blend в августе, по оценкам источников Bloomberg, может сократиться примерно на треть. В то же время, точный объем остается неопределенным из-за переноса части июльских грузов на август.

Риски уже сказались и на стоимости фрахта. По данным Балтийской биржи, доход танкеров на маршруте от КТК до Средиземного моря в пятницу превысил $400 тыс. в день, что явилось рекордным показателем для этого направления.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, будет ли новой договоренности достаточно для полной нормализации перевозок и возвращения судовладельцев в обычный режим работы.

Заметим, что Силы беспилотных систем ВСУ на протяжении 1–8 августа поразили еще 12 российских судов в Черном и Азовском морях. Всего с начала операции 6 июля, по данным командования ССС, было поражено 218 плавсредств.