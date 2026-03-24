Госликслужба выдала первые лицензии АЗС на продажу лекарственных средств

Госликслужба выдала лицензии на торговлю лекарственными средствами сетям автозаправочных станций Ukrnafta и Оkko. Другие заявители проходят проверку соответствия требованиям лицензионных условий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Лицензии на продажу лекарств

В целом, с соответствующими заявлениями обратились также сети БРСМ-Нефть и UPG. Их документы находятся на рассмотрении в установленные законодательством сроки.

В ведомстве подчеркнули, что решение о выдаче лицензии принимается только по результатам экспертизы поданных документов и проверки соответствия материально-технической базы, кадрового обеспечения и организации деятельности требованиям лицензионных условий. То есть, в случае выполнения всех требований законодательства, лицензия может быть предоставлена любой сети АЗС или отдельному субъекту хозяйствования, подавшего заявку.

Это решение открывает новую возможность украинским автозаправочным сетям предлагать лекарственные средства непосредственно на своих станциях, обеспечивая удобство для потребителей и расширяя спектр услуг.

Торговля безрецептурным лекарством на АЗС

напомним, изменения в лицензионные условия позволяют продавать безрецептурные препараты на АЗС без создания аптеки или ее структурного подразделения. Продажа лекарств может производиться работниками АЗС при наличии соответствующей лицензии.

Продажа на АЗС предусматривает:

соблюдение условий хранения лекарств, определенных изготовителем;

наличие уполномоченного лица с соответствующим фармацевтическим образованием для контроля качества;

устройство отдельной зоны для хранения лекарств, отдельно от других товаров.

Допускается продажа через вендинговые автоматы при соблюдении условий хранения и контроля. Цель изменений – повысить физическую доступность лекарств в сельской местности, прифронтовых районах и в ночное время, когда аптеки часто недоступны.