Доступные лекарства: пациенты смогут выбирать самые дешевые медикаменты по е-рецепту

Правительство вводит новую функцию е-рецепта: теперь пациенты видят три самых дешевых варианта лекарства в Национальном каталоге цен и могут выбирать в соответствии со своим бюджетом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Самое дешевое лекарство по е-рецепту

"Лекарство должно быть доступным для всех. Правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и позволит людям выбирать самый выгодный вариант", - сообщила Свириденко.

В Украине вводится новая функция е-рецепта, которая позволяет пациентам выбирать лекарства по цене. Теперь вместе с е-рецептом будет доступна информация о трех самых дешевых вариантах нужных препаратов в Национальном каталоге цен. Данные можно будет просмотреть через QR-код на бумажной памятке, выдаваемой врачом.

Функция поможет пациентам не переплачивать за бренд: каталог показывает все лекарства с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а среди трех самых низких по цене вариантов по меньшей мере один обязательно в наличии в аптеке.

На первом этапе новая опция доступна для однокомпонентного рецептурного лекарства в форме таблеток и капсул, которые покупаются за собственные средства. В дальнейшем правительство планирует распространить его на другие препараты. Национальный каталог содержит предельные цены, поэтому аптеки не могут продавать лекарства дороже установленного уровня.

Напомним, в Украине запустили сайт Национального каталога цен на лекарственные средства, который является источником информации о ценообразовании и обеспечивает прозрачность закупок лекарств.