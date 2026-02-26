Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Доступные лекарства: пациенты смогут выбирать самые дешевые медикаменты по е-рецепту

лекарства, медицинская реформа
Е-рецепт будет показывать три варианта лекарства по самой низкой цене / Pixabay

Правительство вводит новую функцию е-рецепта: теперь пациенты видят три самых дешевых варианта лекарства в Национальном каталоге цен и могут выбирать в соответствии со своим бюджетом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Самое дешевое лекарство по е-рецепту

"Лекарство должно быть доступным для всех. Правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и позволит людям выбирать самый выгодный вариант", - сообщила Свириденко.

В Украине вводится новая функция е-рецепта, которая позволяет пациентам выбирать лекарства по цене. Теперь вместе с е-рецептом будет доступна информация о трех самых дешевых вариантах нужных препаратов в Национальном каталоге цен. Данные можно будет просмотреть через QR-код на бумажной памятке, выдаваемой врачом.

Функция поможет пациентам не переплачивать за бренд: каталог показывает все лекарства с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а среди трех самых низких по цене вариантов по меньшей мере один обязательно в наличии в аптеке.

На первом этапе новая опция доступна для однокомпонентного рецептурного лекарства в форме таблеток и капсул, которые покупаются за собственные средства. В дальнейшем правительство планирует распространить его на другие препараты. Национальный каталог содержит предельные цены, поэтому аптеки не могут продавать лекарства дороже установленного уровня.

Напомним, в Украине запустили сайт Национального каталога цен на лекарственные средства, который является источником информации о ценообразовании и обеспечивает прозрачность закупок лекарств.

Автор:
Ольга Опенько