Доступні ліки: пацієнти зможуть обирати найдешевші медикаменти за е-рецептом

Уряд запроваджує нову функцію е-рецепта: тепер пацієнти бачать три найдешевші варіанти ліків у Національному каталозі цін і можуть обирати відповідно до свого бюджету.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Найдешевші ліки за е-рецептом

"Ліки мають бути доступними для всіх. Уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант", - повідомила Свириденко.

В Україні запроваджують нову функцію е-рецепта, яка дозволяє пацієнтам обирати ліки за ціною. Відтепер разом із е-рецептом буде доступна інформація про три найдешевші варіанти потрібних препаратів у Національному каталозі цін. Дані можна буде переглянути через QR-код на паперовій пам’ятці, яку видає лікар.

Функція допоможе пацієнтам не переплачувати за бренд: каталог показує всі ліки з тією ж діючою речовиною, дозуванням та формою випуску, а серед трьох найнижчих за ціною варіантів щонайменше один обов’язково є в наявності в аптеці.

На першому етапі нова опція доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти. Надалі уряд планує поширити її на інші препарати. Національний каталог містить граничні ціни, тому аптеки не можуть продавати ліки дорожче встановленого рівня.

Нагадаємо, в Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.