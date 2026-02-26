Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Доступні ліки: пацієнти зможуть обирати найдешевші медикаменти за е-рецептом

ліки, медична реформа
Е-рецепт показуватиме три варіанти ліків за найнижчою ціною / Pixabay

Уряд запроваджує нову функцію е-рецепта: тепер пацієнти бачать три найдешевші варіанти ліків у Національному каталозі цін і можуть обирати відповідно до свого бюджету.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Найдешевші ліки за е-рецептом

"Ліки мають бути доступними для всіх. Уряд продовжує комплекс заходів, який дозволить підвищити прозорість цін і дасть можливість людям обирати найвигідніший варіант", - повідомила Свириденко.  

В Україні запроваджують нову функцію е-рецепта, яка дозволяє пацієнтам обирати ліки за ціною. Відтепер разом із е-рецептом буде доступна інформація про три найдешевші варіанти потрібних препаратів у Національному каталозі цін. Дані можна буде переглянути через QR-код на паперовій пам’ятці, яку видає лікар.

Функція допоможе пацієнтам не переплачувати за бренд: каталог показує всі ліки з тією ж діючою речовиною, дозуванням та формою випуску, а серед трьох найнижчих за ціною варіантів щонайменше один обов’язково є в наявності в аптеці.

На першому етапі нова опція доступна для однокомпонентних рецептурних ліків у формі таблеток і капсул, які купуються за власні кошти. Надалі уряд планує поширити її на інші препарати. Національний каталог містить граничні ціни, тому аптеки не можуть продавати ліки дорожче встановленого рівня.

Нагадаємо, в Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.

Автор:
Ольга Опенько