В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби: яка інформація у ньому

В Україні запустили сайт Національного каталогу цін на лікарські засоби, який є джерелом інформації щодо ціноутворення та забезпечує прозорість закупівель ліків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Яка інформація доступна

Зазначається, що новий сайт містить інформацію про граничні оптово-відпускні ціни виробників та імпортерів на лікарські засоби.

До Національного каталогу цін вноситься детальна інформація про лікарські засоби, зокрема їх міжнародні та торговельні назви, лікарську форму і дозування, відомості про виробника та власника реєстраційного посвідчення, країну походження, фармакотерапевтичну групу, реєстраційний номер, категорію лікарського засобу (рецептурний або безрецептурний, оригінальний чи інноваційний), а також задекларовану оптово-відпускну ціну та розраховану граничну роздрібну ціну з урахуванням оптових і роздрібних надбавок та податків.

Для пацієнтів і споживачів ресурс забезпечує:

публічний доступ до інформації про ціни на лікарські засоби, які підлягають державному регулюванню;

інструменти пошуку і фільтрації даних;

можливість швидкого пошуку цін на лікарські засоби за різними критеріями;

відображення мінімальних цін на рецептурні препарати (таблетовані форми та капсули), що сприяє проінформованому вибору та захисту прав споживачів.

Для заявників і учасників ринку вебсайт надає:

актуальну інформацію про функціонування Національного каталогу цін;

зручні інструменти для перегляду та аналізу цінових даних;

можливість формування структурованих даних, необхідних для подальшої роботи та взаємодії з регулятором.

У МОЗ наголошують, що портал створено для максимально зручної взаємодії з інформацією щодо цін на лікарські засоби.

Раніше повідомлялося, що уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. У держбюджеті на неї передбачили понад 191,6 млрд грн.