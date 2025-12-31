Запланована подія 2

Програма медичних гарантій на 2026 рік: на що витрачатимуть 191,6 млрд грн

Фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн

31 грудня уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. У держбюджеті на неї передбачили понад 191,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, фінансування первинної медичної допомоги зросте до 29,5 млрд грн, а капітаційна ставка за одного задекларованого пацієнта для медиків — до 1007,3 грн. Очільниця уряду нагадала, що майже 29,8 млн людей мають декларації з сімейними лікарями.

Свириденко підкреслила, що  у Програмі медичних гарантій на 2026 рік уряд зробив акцент на серцево-судинні захворювання:

  • 3,2 млрд грн передбачено на лікування інсультів, 
  • 1,5 млрд грн закладено на лікування інфарктів.

Також оновлено тарифи на кардіохірургію, зокрема коронарне шунтування, а також посилено підтримку дитячої кардіохірургії.

Фінансування екстреної медичної допомоги зростає до 12,7 млрд грн, програми "Доступні ліки" — до 8,7 млрд грн.

Крім того, збільшено видатки на лікування важких поранень, реабілітацію після травм, інсультів та інфарктів, а також на стаціонарну психіатричну допомогу.

 У Програмі медичних гарантій на 2026 рік також запроваджується новий пакет для дітей до чотирьох років у найуразливіших життєвих обставинах із цілодобовою медичною допомогою та професійним доглядом.

Свириденко наголосило, що загалом Програма медичних гарантій на 2026 рік охоплює 46 пакетів медичних послуг і залишається ключовим інструментом доступної та безоплатної медичної допомоги для українців.

Премʼєр-міністерка повідомила, що у 2025 році програмою скористалися 23,8 млн українців. Загалом було надано 191,5 млн медичних послуг — від консультацій сімейного лікаря до складних операцій, лікування інсультів, інфарктів, онкології та реабілітації. 

Програма медичних гарантій діє вже 8 років і забезпечує основну стратегію держави в сфері охорони здоровʼя.

Раніше уряд ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", що має забезпечити раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та розладів ментального здоров’я — ключових причин зниження тривалості й якості життя українців. Програма запрацює з 1 січня 2026 року

Автор:
Світлана Манько