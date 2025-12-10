Уряд ухвалив порядок проведення скринінгу здоров’я для людей віком від 40 років: що відомо

Уряд ухвалив порядок реалізації програми “Скринінг здоров’я 40+”, що має забезпечити раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та розладів ментального здоров’я — ключових причин зниження тривалості й якості життя українців. Програма запрацює з 1 січня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як працюватиме скринінг здоров’я з 2026 року

Уряд визначив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", спрямованої на раннє виявлення захворювань, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців. Йдеться про серцево-судинні хвороби, цукровий діабет 2 типу та проблеми ментального здоров’я. Програма має стати простою профілактичною дією, що допоможе вчасно помітити ризики та запобігти ускладненням.

Старт ініціативи запланований на 1 січня 2026 року. Усі українці віком від 40 років отримуватимуть персональне запрошення у застосунку "Дія" на 30-й день після свого дня народження. Після підтвердження запрошення на Дія.Картку нараховуватимуть 2000 грн, які можна буде використати виключно для проходження скринінгу. Для тих, хто не користується "Дією", забезпечать альтернативний спосіб участі через банки та ЦНАПи.

Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні медичні заклади, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ до участі в програмі. Перелік таких закладів буде оприлюднений найближчим часом.

На реалізацію програми в державному бюджеті на 2026 рік закладено 10 млрд грн.

